Cambio al vertice del Comando interregionale della guardia di Finanza di Firenze

Firenze: Si è svolta, presso la Caserma “Col. Antonio Fontanelli” in Borgo San Frediano, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana e delle Autorità locali civili e militari, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale tra il Gen. C.A. Sebastiano Galdino, che il 15 marzo prossimo assumerà la carica di Ispettore per gli Istituti di Istruzione ed il Gen. C.A. Fabrizio Cuneo, proveniente da Roma ove ha ricoperto l’incarico di Comandante dei Reparti Speciali del Corpo.

Presenti i Comandanti Regionali Toscana, Emilia-Romagna e Marche (regioni ricomprese nella competenza territoriale del Comando Interregionale), una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in forza ai reparti alla sede, nonché dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo di Firenze e dei delegati della Rappresentanza militare (CO.I.R.).



Il Generale di Corpo d’Armata Sebastiano Galdino, nel lasciare l’incarico di Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale, rivestito per oltre tre anni, ha espresso parole di sentita riconoscenza e profonda gratitudine nei confronti di tutti i finanzieri, donne e uomini, che operano nei territori toscano, emiliano-romagnolo e marchigiano, per il loro instancabile impegno e dedizione a tutela delle libertà economiche dei cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti, questo anche nel periodo recente, segnato dalle innumerevoli difficoltà prodotte dagli effetti dell’emergenza pandemica.





Il Generale Galdino ha inoltre sottolineato come i brillanti risultati conseguiti dal Corpo negli ultimi anni siano il frutto del rapporto di proficua collaborazione e di sinergica azione consolidati con le altre Istituzioni e le Autorità Giudiziarie competenti.



Il Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, nel suo intervento ha ringraziato vivamente il Gen. C.A. Sebastiano Galdino per gli eccellenti risultati conseguiti sia in ambito operativo sia nel comparto logistico con iniziative poste in essere a favore del personale; al Gen. C.A. Fabrizio Cuneo ha rivolto il benvenuto e l’augurio di “buon lavoro” nel nuovo incarico, auspicando il proseguimento lungo la strada intrapresa per cogliere ulteriori successi, nell’interesse della Guardia di Finanza e del Paese, in un contesto di inestimabile valore sotto il profilo socio-economico e storico-culturale.



Il Generale Cuneo, 60 anni, nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi sia in ambiti operativi alle sedi di Roma, Bari, Ancona e Perugia, sia presso il Comando Generale del Corpo, dove ha rivestito, tra gli altri, la carica di Capo di Stato Maggiore, nonché svolto una significativa attività di docenza presso gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza.