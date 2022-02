Il Carnevaletto da Tre Soldi protagonista a Viareggio

Orbetello: Il Carnevaletto da 3 soldi nuovamente ospite a Viareggio. «Dopo essere stati ospiti della manifestazione anche a settembre - commentano dall'associazione lagunare -, continuiamo a tenere alto il nome e la reputazione della nostra manifestazione nonostante lo stop imposto dalla pandemia con la nostra costante presenza al carnevale più importante della Toscana e tra uno dei più prestigiosi d’Italia.

La nostra vicepresidente Annamaria Schimenti, infatti, non soltanto continua a intrattenere stretti rapporti con gli organizzatori del carnevale viareggino, ma continua a lasciare aperto un canale per future collaborazioni tra i due carnevali che porteranno certamente lustro alla manifestazione lagunare».



Internevenuta alla conferenza stampa pre sfilata, in occasione della consegna del premio Funari, la vicepresidente Annamaria Schimenti ha fatto il punto della situazione sul carnevale lagunare. «Speriamo di poter presto ripartire - dice - in attesa di locali idonei dove costruire i carri e dove sia possibile applicare le stringenti norme imposte dalla pandemia. Naturalmente contiamo sulla collaborazione di un carnevale importante come quello di Viareggio per poter ripartire e crescere ancora, dopo aver festeggiato, nel 2019, la nostra 50 edizione».



Bene ricordare che la 50esima edizione non corrisponde con il 50 anniversario del Carnevaletto, nato nei primi anni 50 del Novecento. «Purtroppo - aggiunge la vicepresidente - la nostra storia è stata segnata da stop e ripartenze, per quanto mi riguarda continuerò a lavorare affinché al Carnevaletto vengano fornite solide basi per continuare a far sorridere la nostra comunità, impegnandomi anche per l’istituzione di una fondazione. In questo momento difficile, augurandoci che la pandemia abbia presto fine - conclude Schimenti - il nostro pensiero va alle vittime della guerra, l’altra grande catastrofe degli ultimi anni, sperando che lo spargimento di sangue abbia fine al più presto».



Insieme alla vicepresidente sono intervenuti Morena Zapparoli, vedova Funari, il presidente Enit, Giorgio Palmucci, Claudia Firenze presidente dell'Avis Toscana e gli inviati di Striscia la Notizia Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa