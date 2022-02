Arriva nel Lazio il 'bonus matrimoni'

Rieti: Con il bando “Nel Lazio con amore”, la Regione stanzia 10 milioni di euro per sostenere le coppie che decidono di sposarsi e le imprese della filiera del wedding, particolarmente colpite dalla crisi: agenzie di viaggi, ristoranti e catering, fotografi, wedding planner, imprese di eventi, confezioni di abiti da cerimonia, fiorai, servizi alla persona.

Soddisfatto dell’iniziativa, Leonardo Tosti, presidente di Confcommercio Lazio Nord, che giudica positivamente il finanziamento: “Una boccata d’ossigeno per le imprese del settore, che a causa della pandemia hanno vissuto degli anni durissimi – sottolinea Tosti. Ringraziamo il presidente Zingaretti ed in particolare l’assessore Paolo Orneli per aver compreso le enormi difficoltà vissute dalla filiera del wedding e per aver predisposto questo contributo, che è stato fortemente voluto e accolto dalla nostra Confederazione delle imprese”.

Il bando si rivolge alle coppie, italiane e straniere, che si sposano o si uniscono civilmente nel Lazio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che acquistano servizi o prodotti relativi all’evento da imprese laziali. Le coppie possono presentare le domande tramite il sito www.regione.lazio.it/nellazioconamore a partire dalle ore 10:00 del 28 febbraio 2022 fino ad esaurimento delle risorse, o al limite fino al 31 gennaio 2023.

Il contributo ha un importo massimo di 2.000 euro per ogni coppia e potrà riguardare le spese effettuate con sistemi tracciabili già a partire dal 14 dicembre 2021, relativamente a:

acquisto di bomboniere;

noleggio auto da cerimonia;

acquisto abito e accessori da cerimonia (sposo o sposa);

addobbo floreale;

servizi di catering e ristorazione (massimo 700 euro);

servizi alla persona legati al giorno del matrimonio, quali acconciatura e trucco;

viaggio di nozze (massimo 700 euro);

affitto sale e location per cerimonia e banchetto;

servizi di riprese video e book fotografico;

servizi di animazione, intrattenimento, spettacolo;

servizio di wedding planner;

acquisto fedi nuziali;

stampa delle partecipazioni.

Gli uffici di Rieti (0746.485967) e Viterbo (0761.1521636) di Confcommercio Lazio Nord sono a completa disposizione di tutte le imprese che desiderano supportare i propri clienti per ricevere il contributo.