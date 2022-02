La ditta grossetana Antonio Lauria riqualifica Castello Pasquini

La ditta grossetana Antonio Lauria, specializzata in restauro di edifici storici si occuperà dei lavori di riqualificazione di castello Pasquini a Castiglioncello, nel comune di Rosignano Marittimo.

Grosseto: Dopo il primo lotto eseguito tra il 2019 e il 2020, eseguirà anche il secondo lotto, per un importo contrattuale di 310.637,49 euro oltre iva.

I lavori riguardano la manutenzione straordinaria, il risanamento conservativo di alcune parti dell’edificio a cui si aggiunge un complesso di opere di manutenzione architettonica con il rifacimento dell’intera copertura di 880 metri quadrati. La direzione dei lavori sarà fatta direttamente dalla U.O. Progettazione del Comune di Rosignano.

Circondato da pini e lecci secolari, decorato all'interno in stile Coppedè, con fregi in parte di natura araldica, il Castello domina il centro di Castiglioncello. Di proprietà della famiglia Pasquini (ultimi proprietari privati), il fu acquistato negli anni ottanta dal Comune di Rosignano Marittimo, che lo ha trasformato in un centro culturale destinato ad ospitare gli eventi culturali.

La ditta Antonio Lauria ha una notevole esperienza in lavori di recupero e restauro di edifici storici in Toscana e in tutta Italia. Si è occupata degli interventi su Palazzo Campetelli a San Gimignano, del recupero del Palazzo della Regione Friuli a Trieste e dell’Archivio Notarile di Stato a Firenze, della sistemazione della Torre medievale Falconiera a Mantova e del faro della Rocchetta di Piombino. Ha eseguito lavori nella sede della Normale di Pisa, si è occupata del restauro conservativo dell’eremo di San Guglielmo a Castiglione della Pescaia e della Torre di Calafuria a Livorno e dei lavori al Museo di Santa Maria della Scala.