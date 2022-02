Capitale Italiana della Cultura 2024, corale entusiasmo del Consiglio Comunale per questo primo risultato

Il Comune di Grosseto, con il progetto Naturalmente Culturale, è risultato tra le dieci finaliste al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024.

Grosseto: “Un grandissimo ed importante primo traguardo per la città di Grosseto e per tutto il territorio della Maremma – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Fausto Turbanti a nome di tutti i gruppi consiliari - raggiunto grazie ad una rete virtuosa di professionalità distinte che, fin dalla fase di progettazione del dossier di candidatura si è posta come obiettivo quello di potenziare e promuovere sempre più un sistema territoriale integrato ed inclusivo. Grosseto e la Maremma, concentrati adesso nello sprint finale per aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento del Ministero della Cultura per il 2024, sono finalmente al centro di un piano strategico culturale che consentirà, tramite la promozione e la valorizzazione di un territorio dove ciò che viene definito sviluppo sostenibile è una realtà tangibile, di affrontare le sfide che attendono le aree urbane intermedie in termini di cultura, sviluppo economico, attrattività turistica e inclusione sociale. Come Consiglio Comunale siamo certi che la nostra candidatura e l’auspicato titolo di Capitale Italiana della Cultura siano un volano economico non solo per il territorio di Grosseto e della Maremma ma che potranno rappresentare anche una grande occasione di sviluppo e crescita per gran parte della realtà toscana”.

La passione radicandosi in un territorio semina entusiasmo, e partendo proprio da questo leitmotiv che ha accompagnato la giornata di presentazione del dossier al Teatro degli Industri lo scorso dicembre, ci auguriamo che questo risultato sia una grande soddisfazione per tutta la cittadinanza del nostro Comune e dell'intera Maremma.