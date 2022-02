Corsi di specializzazione: le proposte per il triennio del Fossombroni

Grosseto: Cinque proposte differenti per i corsi di specializzazione dedicati agli studenti del triennio del Fossombroni. Un approfondimento che intende venire incontro alle esigenze dei ragazzi della scuola di via Sicilia, con percorsi differenti tra loro, ma strettamente collegati alle attività didattiche.

Ogni corso avrà la durata di 18 ore e potranno partecipare tutti gli studenti del Fossombroni che abbiano compiuto 16 anni. Gli studenti dell’indirizzo sportivo avranno l’opzione sui due terzi dei posti disponibili in fase di iscrizione. Tra i percorsi figurano quello relativo all’operatore multisport, che riguarda le discipline di calcio a 5, pallamano, football flag, basket e baseball. Tra le proposte poi, spicca il percorso di educatore sportivo per disabilità, un’esperienza altamente formativa per un momento di conquista e di miglioramento dell’autostima per i soggetti interessati. Particolare anche la proposta riservata alla figura di collaboratore cinofilo e dog sitter.

A questi percorsi si aggiungono anche quelli relativi a due settori correlati tra loro: da una parte l’animatore sportivo e turistico, dall’altra l’operatore in sport e benessere. Proposte diverse con un punto di vista interessante anche sul mondo del lavoro, con possibilità future d’impiego. I corsi si svolgeranno in orario curriculare e extra curriculare.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al coordinatore dell’indirizzo sportivo Amedeo Gabbrielli, al 3290774527