Gianluca Nardi nominato Presidente di Federcarni Confcommercio Lazio Nord

Virerbo: Si è svolta presso la sede Confcommercio Lazio Nord l’Assemblea di costituzione di Federcarni Confcommercio Lazio Nord, la Federazione che ha ad oggetto l’organizzazione e la rappresentanza degli interessi della categoria del comparto zootecnico delle Province di Rieti e Viterbo.

Ha partecipato alla riunione il Presidente Nazionale di Federcarni Arosio Maurizio che ha ricordato i traguardi raggiunti dalla Federazione negli anni in tema di benessere degli animali, di informazione trasparente nei confronti dei consumatori, di evoluzione della figura della macelleria al dettaglio che oggi più che mai necessita di una formazione continua al fine di differenziarsi da altri canali distributivi.

Era presente all’incontro La Bella Mara Presidente Federcarni Lazio Sud per testimoniare l’impegno costante dell’associazione nella crescita professionale della figura del macellaio e per manifestare la propria disponibilità per una collaborazione tra territori.



Al termine della riunione gli imprenditori presenti hanno provveduto all’elezione delle cariche nominando Presidente Gianluca Nardi di Viterbo e Vice presidente Giorgini Damiano di Selci (RI). Entrano a far parte del Consiglio Direttivo come consiglieri: Feliciangeli Roberto, Delle Monache Emanuele, Giovannini Roberto, Moretti Filippo, Neri Claudia, Polidori Giuseppina.



Il Neo Presidente Gianluca Nardi commosso: “Ringrazio tutta la famiglia Federcarni per il supporto che mi sta dando ed un ringraziamento particolare va ai soci di Federcarni Lazio Nord per aver creduto in me. Insieme cercheremo di fare tante belle iniziative per la nostra categoria”.

Il Neo Vicepresidente Giorgini Damiano: “sono onorato per la nomina e la fiducia accordatami”.