Apertura bolla covid di Orbetello

Le dichiarazioni del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Grosseto: "Proprio in questi ultimi minuti è stata ufficialmente aperta ad Orbetello la bolla covid che andrà ad ospitare i cosiddetti “malati covid per caso”, ovvero quei positivi asintomatici che necessitano di altri trattamenti, così da alleggerire il presidio della Misericordia.

Voglio ringraziare il direttore generale dell’Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso, per aver prontamente accolto la mia richiesta e il direttore della rete ospedaliera Massimo Forti, per aver operativamente attivato in pochissimo tempo questa struttura imprescindibile per il territorio. Ringrazio, inoltre, il sindaco di Orbetello Casamenti per essersi messo a disposizione e il personale sanitario dell’ospedale di Orbetello che ha risposto con sollecitudine all’organizzazione del nuovo reparto".