A Seggiano prosegue la consegna delle 6Card

Chi ancora ne è sprovvisto può ritirarla in Comune ogni martedì e giovedì

Seggiano: Prosegue la consegna delle tessere 6Card a Seggiano. Chi ne è ancora sprovvisto (nel mese di novembre sono state ritirate poco più di 500 tessere, pari a circa il 35% del totale) può recarsi ogni martedì e giovedì, dalle 9 alle 13 presso gli uffici comunali in via Trento e Trieste.

Per ritirare la 6Card è necessario un documento di identità e/o il pagamento dell’ultima bolletta Tari. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

“È necessario ritirare la propria 6Card perché, dopo un primo periodo di sperimentazione, in futuro i nuovi cassonetti ad accesso controllato potranno essere aperti solo con la tessera – spiega la vicesindaco Francesca Pieri –. Inoltre, la tessera consentirà di associare i conferimenti ad una specifica utenza, consentendo di introdurre un sistema di tariffa puntuale, ossia far pagare al cittadino in base al suo reale impegno nel differenziare i propri rifiuti”.

A Seggiano sono stati introdotti su tutto il territorio comunale le postazioni con contenitori ad accesso controllato per la raccolta di carta e cartone (coperchio blu), per il multimateriale (imballaggi in vetro, plastica, alluminio e tetrapak, coperchio verde), per l’organico (bidone con coperchio marrone) e per l’indifferenziato. In particolare, per limitare i conferimenti non corretti e per incentivare la differenziazione dei rifiuti, il cassonetto dell’indifferenziato sarà dotato di una calotta volumetrica di accesso di ridotte dimensioni.

In queste prime settimane tutti i contenitori sono ‘aperti’ e potranno essere utilizzati dai cittadini semplicemente premendo il pulsante di risveglio presente su ogni contenitore.

Sono a disposizione di tutti i cittadini due video-tutorial che spiegano passo per passo come utilizzare i nuovi contenitori ad accesso controllato (postazioni a cassonetto e postazioni di prossimità).

Per maggiori informazioni sulla consegna delle 6Card e sul nuovo servizio di raccolta: numero verde Sei Toscana 800127484 o www.seitoscana.it.