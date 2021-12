La geotermia in prima serata Rai

Domani sera puntata di “Sapiens, un solo pianeta” sul cuore caldo della terra.

Mario Tozzi nelle terre geotermiche della Toscana, tra le centrali e l’arena geotermica di Larderello, il Parco delle Fumarole di Sasso Pisano e le Biancane di Monterotondo Marittimo.

Monterotondo Marittimo: Mario Tozzi e le sue incursioni nel passato, nel presente e nel futuro della vita dei Sapiens tornano con la quarta puntata di "Sapiens - un solo pianeta", in onda sabato 4 dicembre alle 21.45 su Rai3. La Terra può essere considerata una macchina? E, se sì, come è fatto il motore della Terra? Il suo calore ha davvero creato la vita? Come può la geotermia aiutarci a mitigare il cambiamento climatico? Queste le domande alle quali Sapiens proverà a dare una risposta attraverso quell'approccio diretto e immediato alla divulgazione scientifica che da sempre contraddistingue il lavoro di Mario Tozzi.

Il pianeta Terra è una macchina capace di produrre energia che si manifesta in superficie con fenomeni talvolta spettacolari, spesso spaventosi, a volte catastrofici. Ma sono fenomeni che i sapiens hanno imparato ad utilizzare, col passare dei secoli, in modo sempre più ingegnoso. La complessa macchina che si muove sotto i nostri piedi ha una storia lunga miliardi di anni che trova le sue origini dal momento in cui all'interno del sistema solare si è formato un nuovo pianeta, la Terra. La Terra assomiglia a una cipolla, è cioè fatta da enormi gusci concentrici di cui, però, sappiamo molto poco: il centro della Terra ha incuriosito non solo gli scienziati, ma anche artisti e letterati che vi hanno immaginato ogni tipo di ambiente. Ma nessuno può conoscere direttamente il centro della Terra, mentre, dalla superficie, possiamo fare diverse ipotesi.

I fenomeni geotermici, che Mario Tozzi mostrerà direttamente dalla Toscana, raccontano dell'incontro tra la Terra e i sapiens: le fumarole e gli spettacolari soffioni boraciferi mostrano la quantità di energia che il nostro pianeta è in grado di sprigionare. Il nostro Paese è stato il primo a sfruttare l'energia geotermica, un esempio che potrebbe rappresentare un'alternativa pulita ed efficiente ai combustibili fossili, in Italia e nel Mondo. Nel corso della puntata, attraverso immagini mozzafiato, si andrà oltre i confini nazionali per visitare l'Australia e l'Islanda, accompagnati da esperti che racconteranno la storia della Terra. Una storia che, dalla comparsa dell'uomo, si è intrecciata con la nostra senza soluzione di continuità.