Argentario clean up, torna la passeggiata ecologica sulla Panoramica

Monte Argentario: Domenica 21 novembre torna l’iniziativa Argentario clean up.

Dopo il successo della prima passeggiata ecologica dedicata alla pulizia della panoramica che ha portato alla raccolta e allo smaltimento di più di 60 sacchetti di immondizia con annessi rifiuti speciali, solo per citare alcuni ritrovamenti si spazia dalle lavatrici ai motori, dai sanitari agli utensili per la spiaggia. "Siamo convinti che queste gesta iniziative possano servire a sensibilizzare e a scoraggiare chi non rispetta l'ambiente" -afferma il direttivo della Pro Loco che nell'ultima missione di pulizia si è visto alle prese con una vera e propria discarica a cielo aperto- "per fortuna non siamo i soli a tenere alla natura e al nostro paese, come noi e con noi, tanti volontari, tante associazione che si impegnano ogni giorno per la salvaguardia

dell'ambiente e per questo ringraziamo calorosamente". Domenica 21 novembre l'appuntamento è previsto alle ore 09.00 davanti a Curva Buozzi, per poi proseguire (muniti di sacchi forniti dall’organizzazione) fino a Cala Piccola. La passeggiata ecologica durerà dalle 09.00 alle 12.00, i volontari verranno smistati in diversi gruppi per ricoprire il perimetro indicato per la pulizia. Si consiglia di portare dei guanti resistenti.

Argentario Clean Up è organizzata dalla Pro loco di Porto Santo Stefano con il Patrocinio del Comune di Monte Argentario e la collaborazione di Sei Toscana per lo smaltimento dei rifiuti raccolti. L’appello per partecipare alla passeggiata ecologica è rivolto a tutti i cittadini. L’evento verrà svolto in sicurezza rispettando le normative anti covid-19.

Per informazioni consultare il sito:

www.prolocomonteargentario.it oppure scrivere alla mail: - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.