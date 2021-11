Fotovoltaico, Confagricoltura Toscana: 'Necessario distribuire i pannelli ai Comuni'

Il presidente Neri: La capacità fotovoltaica è diversa a seconda dei territori. Serve guardare alle zone meno produttive”

Firenze: “Non tutti i pannelli sono in grado di produrre la stessa quantità di energia, perché l'irradiamento solare non è lo stesso in tutti i luoghi. Si dovranno scegliere dei criteri per stabilire quanti pannelli toccheranno a ciascun Comune, probabilmente soprattutto in base alla popolazione, ma crediamo che dovrebbe essere messa in conto anche la capacità fotovoltaica, che è diversa a seconda della terra in cui ci troviamo”. Commenta così Marco Neri presidente Confagricoltura Toscana la notizia della “spartizione” dei pannelli solari nei Comuni della Toscana.

“Ci sono zone più esposte all’irradiamento solare che attiva i pannelli - osserva il presidente di Confagricoltura Toscana - e le differenze devono essere considerate, quando, come in questo caso, si parla di investimenti fondamentali per le comunità, che possono diventare fonte di reddito e migliorare la qualità della vita e dell'ambiente in cui viviamo”.

Pensando ai futuri criteri con cui i pannelli potrebbero essere consegnati ai vari Comuni, Neri aggiunge: “Serve guardare alle zone disastrate dal punto di vista agronomico e a quelle meno produttive; considerare la superficie agricola di ogni Comune potrebbe essere un metodo da adottare”.

Non solo: nel complesso dibattito sulle energie rinnovabili, il presidente Neri pone l'accento sul “ritardo” con cui l'Italia intera si sta approcciando alla materia, rispetto agli obiettivi imposti dalla Comunità europea: “Siamo lontani dalla neutralità carbonica che dovremmo raggiungere nel 2050, ma abbiamo il dovere di provarci, superando i vari ostruzionismi che arrivano spesso proprio dai territori, ovvero dai Comuni, costretti a scontrarsi con i cittadini e i loro bisogni”.