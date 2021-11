Al via da venerdÃ¬ la consegna dei sacchi del porta a porta

Al via da venerdì la consegna dei sacchi del porta a porta

La fornitura potrà essere ritirata presso i punti di consegna allestiti a Pereta, Montiano e Magliano. Dal 26 novembre al centro di raccolta

Magliano in Toscana: Prenderà il via venerdì 5 novembre la consegna dei sacchi ai cittadini residenti nelle zone interessate dalla raccolta domiciliare dei rifiuti del comune di Magliano in Toscana. Per ritirare la dotazione è necessario presentarsi a uno dei punti di consegna di Sei Toscana che saranno aperti secondo il seguente calendario.

Venerdì 5 novembre, dalle 8:30 alle 12:30, presso la Sala del Consiglio comunale, via XXIV Maggio a Magliano per i residenti a Magliano zona 1 e 2.

Giovedì 11 novembre, dalle 8:30 alle 12:30, presso il centro abitato di Pereta (Porta a Pereta) per i residenti nelle zone di Pereta Centro e zona di campagna 3A (Pereta est, Pereta ovest).

Venerdì 12 novembre, dalle 8:30 alle 12:30, presso la Casa della cultura, in piazza Cappellini a Montiano per i residenti a Montiano zona 1, 2 e zona di campagna 3D (Maiano Lavacchio, Collecchio, Cupi).

Venerdì 19 novembre, dalle 8:30 alle 12:30, al centro di raccolta in località Banditella (Strada Provinciale 94) per i residenti nelle zone 3A-B-C.

I cittadini e i titolari di attività commerciali che non potranno recarsi ai punti di consegna nei giorni indicati, potranno ritirare la dotazione direttamente al centro di raccolta comunale a partire da venerdì 26 novembre, tutti i venerdì dalle 8:30 alle 12:30.

Maggiori informazioni sulla consegna dei sacchi su www.seitoscana.it e al numero verde 800127484.