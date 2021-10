Passo dopo passo, sabato 23 ottobre trekking alla scoperta della Valle del Pecora

Camminata in sette tappe tra la natura fluviale di questo angolo delle Colline Metallifere. Partecipazione libera, prenotazione entro giovedì 21 ottobre.

Gavorrano: Sabato 23 ottobre si svolgerà una escursione a piedi alla scoperta della valle del fiume Pecora, un'area di grande pregio ambientale tra i comuni di Massa Marittima, Follonica, Gavorrano e Scarlino. La visita guidata, organizzata dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere – Tuscan Mining Geopark Unesco nell’ambito del percorso partecipato “Verso un contratto di Fiume per la Bassa Val di Pecora”, insieme agli altri partner del progetto e portatori di interesse, inizia alle ore 9.30 e sarà condotta da esperti con il trasferimento in bus nelle sette tappe previste dall'itinerario. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 8.30 a Follonica presso la fermata bus nel parcheggio di Via Amendola dietro la stazione ferroviaria, il rientro previsto intorno alle 13.30, sempre nel solito luogo.

La prima tappa sarà al casello idraulico di Cannovata vicino Follonica, poi si prosegue al Padule di Scarlino, ai bacini di San Giovanni (miniera di Gavorrano), per poi andare alla sorgente del Ronne a Massa Marittima, un corso d'acqua che fa parte del bacino fluviale del Pecora e che nel passato ha rivestito una grande importanza perchè alimentava le ferriere presenti nel territorio. Da qui ci si sposta ad un guado vicino Valpiana, e al guado di Vivoli.

Infine ultima escursione al castello di Valli sul torrente Pietraia sempre a Follonica. Ogni tappa sarà animata dagli interventi di amministratori, esperti del Centro Italiano per la riqualificazione fluviale, tecnici del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, naturalisti e geologi del Parco delle Colline Metallifere. Il percorso è adatto a tutti ma si consiglia un abbigliamento sportivo con scarpe comode da escursione. L'iniziativa è gratuita ma l'iscrizione è obbligatoria entro le ore 17 di giovedì 21 ottobre tramite la piattaforma EventBrite cliccando a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-escursione-a-piedi-alla-scoperta-del-bacino-del-fiume-pecora-181899515347

Per informazioni si può consultare il sito: www.parcocollinemetallifere.it