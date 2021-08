A Scarlino fa tappa la campagna di sensibilizzazione #MyTuscany is Plastic Free

La mostra è al porto turistico del Puntone fino a domenica 5 settembre.

Scarlino: Le foto del progetto nato grazie al protocollo d’intesa tra il Consiglio regionale toscano e Toscana Promozione turistica stanno facendo il giro della Toscana.

Adesso la mostra fa tappa a Scarlino, nella galleria commerciale del porto turistico La Marina di Scarlino (viale Garibaldi, Puntone) dove resterà fino a domenica 5 settembre. I totem informativi e i pannelli del progetto #MyTuscany is Plastic Free indicano le buone pratiche green e le azioni per ridurre e riciclare la plastica.

La campagna di sensibilizzazione è partita a luglio: le foto sono state realizzate dalla fotografa livornese Laura Lezza, impegnata sui temi ambientali. Ridurre l’utilizzo della plastica e incrementare il suo riciclo è il percorso che la Toscana ha scelto di intraprendere per salvaguardare salute e ambiente, in conformità con gli obiettivi europei e con l’Agenda 2030 definita dall’Organizzazione delle Nazione Unite per lo sviluppo sostenibile.