Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud anche quest’anno sarà a Festambiente

Grosseto: Cb6 parteciperà insieme ad Anbi Toscana, l’associazione che unisce tutti i consorzi di bonifica, per parlare di sicurezza idraulica e tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali.

Dal 18 al 22 agosto, nella cittadella ecologista all’Enaoli, Anbi, Cb6 e gli altri consorzi saranno presenti con uno stand nei quali i visitatori potranno ricevere informazioni sulle attività dei sei enti consortili della Toscana. Plastici e banner informativi illustreranno nel dettaglio gli interventi sul territorio, con un focus particolare sull’impegno dei sei enti per la tutela dell’ambiente a fianco delle attività per la sicurezza idraulica.

Fabio Zappalorti, che è direttore generale sia del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud che di Anbi Toscana, illustra le finalità del progetto: “La partecipazione a Festambiente – afferma – ha per i consorzi un significato particolare. La collaborazione che va avanti con Legambiente e la presenza in un evento simbolo in Italia per il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente è un riconoscimento al nostro lavoro. Un impegno quotidiano non soltanto per proteggere i cittadini e i territori che li ospitano, ma anche a una convivenza sempre più sostenibile con la flora e la fauna”. “In un’epoca tanto drammatica per i cambiamenti climatici e gli eventi estremi da essi innescati – aggiunge - non c’è alternativa alla strada che Anbi, Cb6 e gli altri consorzi hanno da tempo imboccato. I giorni di Festambiente, al fianco di un partner autorevole con cui condividiamo le finalità, saranno preziosi per fare il punto del lavoro svolto e degli obiettivi da raggiungere”.

“Per noi questo evento ha un'importanza doppia – osserva Fabio Bellacchi, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud – intanto quella di prendere parte con entusiasmo e spirito collaborativo a una manifestazione così importante. Poi di poter promuovere attraverso Festambiente l’idea di sviluppo sostenibile che da tempo la Maremma cerca di perseguire, anche attraverso l’opera di un Consorzio che sia sempre più attento alla tutela del rischio idraulico e alla salvaguardia della nostra terra”.

“La manutenzione gentile dei corsi d’acqua e interventi sempre più green sono l’esempio dell’impegno quotidiano che i Consorzi di Bonifica della Toscana mettono nel tutelare l’ambiente e i suoi delicati equilibri – conclude Marco Bottino presidente di Anbi Toscana - Da anni, il nostro lavoro di difesa contro il rischio idraulico va a braccetto con progetti e iniziative a difesa degli ecosistemi naturali, spesso realizzate proprio in sinergia con Legambiente".