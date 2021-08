A Ferragosto chiuso il centro di raccolta di Campiglia Marittima

Campiglia Marittima: Sei Toscana informa che domenica 15 agosto, in occasione di Ferragosto, il centro di raccolta di Campiglia Marittima, in via Sardegna, località Venturina terme, resterà chiuso al pubblico.

Per maggiori informazioni: www.seitoscana.it o numero verde 800 127 484.