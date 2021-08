A Scarlino un’altra notte dedicata alla natura

Venerdì 6 agosto appuntamento alla Rocca Pisana con Marco Zuffi.



Scarlino: Si chiama “Alieni tra noi” il terzo appuntamento con la rassegna “Le notti della natura” ideata dal naturalista Giacomo Radi in collaborazione con il Comune di Scarlino, l’associazione culturale LabOnt (Università di Torino), con il patrocinio del Parco delle Colline Metallifere.

L’evento, in programma venerdì 6 agosto alle 21.30 alla Rocca Pisana, è ad ingresso gratuito: occorre però avere il Green pass per poter assistere alla serata, come previsto dalle norme vigenti. Ospite dell’incontro, il naturalista Marco Zuffi: dal 1988 lavora al Museo di storia naturale dell’università di Pisa, è esperto di morfologia funzionale, ecologia, e di biologia riproduttiva di testuggini e tartarughe, lucertole e serpenti. Autore o coautore di articoli divulgativi e scientifici su riviste nazionali e internazionali, insegna Erpetologia al dipartimento di Biologia dell’università di Pisa. Zuffi e Radi racconteranno i motivi della presenza di specie animali “aliene” per il nostro Paese e le molteplici interazioni che i nuovi arrivati hanno con animali e piante locali. Tra i tanti esempi in Toscana, si parlerà di alcune specie di anfibi e di rettili esotici, ospiti involontari del nostro territorio.