Consegnate le certificazioni Spighe Verdi 2021

Grosseto unico nuovo comune in Toscana.

Grosseto: Ieri in occasione della diretta facebook della conferenza organizzata da FEE Italia, sono state annunciate e consegnate le Spighe Verdi 2021.

Il Comune di Grosseto per il primo anno partecipa al programma ed ottiene la certificazione Spiga Verde.

Spighe Verdi è il programma sviluppato da Foundation for Environmental Education Italia (FEE) in collaborazione con Confagricoltura per lo sviluppo rurale sostenibile che ogni anno assegna un riconoscimento ai Comuni che intendono valorizzare e investire sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali.

Nel programma Spighe Verdi è centrale il ruolo che ha l’agricoltura nella difesa del paesaggio, nella tutela della biodiversità e nella produzione di alimenti di qualità. l Comune, per ottenere la certificazione e il marchio Spiga Verde, deve seguire un protocollo in cui è prevista la rispondenza a 67 indicatori raccolti in 16 macroaree tematiche (acqua, energia, agricoltura, rifiuti, assetto urbanistico, tutela del paesaggio, ecc.).

"Grazie al lavoro della segreteria generale e degli uffici competenti il Comune è riuscito ad ottenere questo importante riconoscimento da parte della FEE Italia, stesso ente che attribuisce la Bandiera Blu - commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - Grosseto è l'unico nuovo comune della toscana ad aver ottenuto la certificazione Spiga Verde grazie alla rispondenza ai 67 indicatori richiesti, agricoltura e sostenibilità i grandi temi che la nostra Amministrazione è riuscita a promuovere in questi anni".