Parte la distribuzione della 6Card per aprire le postazioni dei rifiuti

I residenti delle zone costiere di Scarlino possono ritirare la tessera al Puntone da lunedì 26 luglio.

Scarlino: Da alcuni mesi nella zona costiera di Scarlino (Puntone, Portiglioni, Pian d’Alma, via delle Collacchie) sono presenti i cassonetti dei rifiuti ad accesso controllato. Per adesso e fino a giovedì 30 settembre, tutte le postazioni resteranno “aperte” (per utilizzarle basta premere il pulsante inserito in ogni contenitore): da ottobre però saranno accessibili solo con la 6Card, la tessera di Sei Toscana che verrà consegnata a tutti i residenti interessati dalla modifica.

Da lunedì 26 luglio infatti e fino a sabato 28 agosto – il martedì e il sabato dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 20 – gli abitanti delle zone costiere potranno andare all’ufficio comunale distaccato di via delle Scuole al Puntone di Scarlino (locale vicino alla chiesa) a ritirare la propria tessera.

«Iniziamo la consegna delle 6Card – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli –: i cittadini avranno più di due mesi per ritirare la card. Purtroppo dobbiamo ancora una volta sottolineare l’inciviltà di molte persone che si ostinano ad abbandonare i rifiuti (anche ingombranti) fuori dai cassonetti, proprio nella zona dove si trovano le nuove postazioni. Nonostante gli appelli e il controllo continuo c’è ancora chi, senza rispetto verso la comunità, non apre i bidoni e lascia i propri scarti ai lati della strada. La speranza è che con gli accessi controllati diminuisca anche questa cattiva abitudine che lede l’immagine del nostro Comune e comporta una spesa aggiuntiva per tutti i cittadini per gli ulteriori passaggi degli operatori che ogni volta l’Amministrazione comunale deve attivare per togliere i rifiuti.

Quella spesa fa aumentare la Tari che ognuno di noi versa ogni anno. Ricordo che per i rifiuti ingombranti è a disposizione un servizio di ritiro gratuito a domicilio, basta prenotare al numero verde di Sei Toscana 800127484 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ».

Per informazioni è possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana 800127484 o gli uffici comunali allo 0566 38539.