Al via la campagna di sensibilizzazione '#MyTuscany is Plastic Free'

Totem fotografici per informare sulle buone pratiche green.

Firenze: Al via la campagna di sensibilizzazione dal titolo #MyTuscany is Plastic Free nell’ambito del progetto “Toscana Plastic Free” che, grazie a totem fotografici informativi e una landing page dedicata sul sito visittuscany.com, comunica le buone pratiche green, i comportamenti da adottare per tutelare l’ambiente e le azioni orientate alla riduzione e al riciclo della plastica.

Le foto della campagna di sensibilizzazione sono state realizzate dalla fotografa Laura Lezza, i protagonisti sono stati fotografati proprio nell’attimo della loro quotidianità e raccontano una Toscana sostenibile mentre il cittadino ed il turista sono invitati a fare la loro parte come indicano i claim: “Chi viaggia rispetta”; “In questa foto c’è tutto tranne la plastica usa e getta”; “la Toscana è un’opera d’arte di cui siamo tutti autori. Non macchiamola”.

A partire dal 5 luglio e fino al 30 settembre 2021 i totem fotografici saranno ospitati nella sede del Consiglio Regionale e saranno anche esposti nei seguenti territori grazie alla collaborazione degli ambiti turistici e dei Comuni: in Versilia a Lido di Camaiore – Parco Bussoladomani - dal 5 luglio al 20 luglio; Costa degli Etruschi a Marina di Cecina – viale Galliano - dal 22 luglio al 13 agosto; nell’ambito Maremma Nord a Follonica – Piazza Guerrazzi dal 14 al 21 agosto, Scarlino – lungomare Garibaldi – dal 22 al 29 agosto, Castiglione della Pescaia – via Castiglionese – dal 30 agosto al 5 settembre e infine al Porto di Livorno – Terminal passeggeri- dal 6 settembre al 30 settembre.

Come detto per promuovere la campagna di sensibilizzazione #MyTuscany is Plastic Free, inserita nel più ampio progetto “Isole e Costa Toscana Sostenibile”, è stata predisposta una landing page dedicata su visittuscany.com a cura di Fondazione Sistema Toscana raggiungibile al link: www.visittuscany.com/it/plastic-free

Il progetto “Toscana Plastic Free”

Il progetto “Toscana Plastic Free” nato grazie al protocollo d'intesa - siglato a dicembre del 2019 - tra Consiglio regionale e Toscana Promozione Turistica, ha fra gli obiettivi una sempre maggiore informazione e consapevolezza, sia dei cittadini toscani sia di chi sceglie la Toscana per le vacanze, verso una cittadinanza attiva, la sostenibilità e stili di vita eco-consapevoli e plastic free.

Le azioni di promozione del progetto abbracciano un’ampia platea di interlocutori, sono orientate alla riduzione e al riciclo della plastica nell’ambiente e riguardano le scuole, le comunità locali, gli stabilimenti balneari e i turisti per qualificare la destinazione Toscana come sostenibile attraverso buone pratiche green.

Il progetto rientra nell’ambito di una strategia più ampia di Toscana Promozione Turistica per la riorganizzazione dell’offerta turistica regionale in chiave di sostenibilità secondo gli obiettivi dell’Agenda definita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Partner tecnici del progetto per la parte dedicata alle scuole e all’iniziativa “Lido sostenibile 2021” sono Legambiente e Vivilitaia.

La fotografa Laura Lezza ha anche immortalato coi suoi scatti vere e proprie “nuove creature”, come le definisce l’autrice, ovvero oggetti in plastica ripescati in mare con abbarbicati piante e animali dei fondali, e che sono stati utilizzati per l’attività di educazione ambientale rivolta alle scuole e che si è appena conclusa.