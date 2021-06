Tari invariata per cittadini e imprese nonostante l’aumento dei costi del servizio

Chelini: “Scelta doverosa resa possibile grazie a risorse comunali e a quelle stanziate dal Governo per l’emergenza Covid. Con il nuovo sistema di raccolta vogliamo arrivare a una tariffa puntuale, che permetta di pagare in base ai rifiuti effettivamente prodotti”.

Capalbio: Il costo della Tari sarà invariato, anche per il prossimo anno, per i cittadini di Capalbio. Nonostante i notevoli aumenti del costo del servizio reso da Ato, che è più alto dell’8,7 per cento rispetto allo scorso anno e che comporterà l’aumento delle tariffe per molti della provincia di Grosseto, il Comune non aumenterà la quota a carico delle famiglie e delle imprese. “Una scelta doverosa – commenta l’assessore al Bilancio Gianfranco Chelini – perché nel momento storico che stiamo vivendo non potevamo certo chiedere maggiori sforzi e sacrifici alle famiglie e alle imprese, su una tariffa già alta. L’aumento delle tariffe è dovuto ai nuovi sistemi di calcolo decretati dall’Arera, ma si tratta di costi che non possono gravare sulle tasche dei cittadini”.

Per coprire i maggiori costi l’amministrazione comunale di Capalbio ha agito sulla tariffa in modo da non aumentarla, nonostante i maggiori costi del servizio, grazie alle risorse messe in campo dal Comune per coprire l’incremento: “Si tratta di risorse di bilancio e di risorse che il Governo ha destinato ai comuni per fronteggiare l’emergenza Covid. Il nostro intento è quello di mettere a regime, dall’inizio del prossimo anno, il nuovo sistema di raccolta rifiuti avviato con Sei Toscana proprio nelle scorse settimane ed aumentare così la quantità di raccolta differenziata: in questo modo intendiamo abbassare la tariffa a carico dei cittadini e delle imprese, perché crediamo che la sfida sia arrivare a una tariffazione puntuale che tenga conto dell’effettiva quantità di rifiuti conferiti, smaltiti e recuperati e che non sia più soggetta ad altri elementi e condizionamenti”.