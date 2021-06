5 VELE a Scarlino, sindaco Travison: 'Una grande soddisfazione'

Scarlino: «Il riconoscimento di Legambiente e del Touring Club conferma che le spiagge di Scarlino e della Maremma sono tra le più belle d’Italia.

È una grande soddisfazione per chi amministra questi territori e nel contempo è uno stimolo a tutelare e promuovere sempre di più il patrimonio naturale dove abbiamo la fortuna di vivere. La collaborazione tra i Comuni della Maremma Toscana è fondamentale: dobbiamo lavorare in sinergia per offrire un prodotto turistico d’eccellenza che renda la costa e l’entroterra maremmane tra le mete più ambite d’Italia», dice il sindaco Francesca Travison.