A Capalbio arrivano gli Eco-informatori di Sei Toscana

Daranno tutte le info utili sul corretto utilizzo dei nuovi cassonetti “intelligenti”.

In arrivo per posta a casa dei cittadini anche un pieghevole informativo su tutti i servizi.



Capalbio: A Capalbio arrivano gli Eco-informatori di Sei Toscana. Da oggi, tutti i giovedì e venerdì, gli Eco-informatori, personale appositamente formato dal Sei Toscana,

si occuperanno di assistere i cittadini e le attività economiche, presidiando le nuove postazioni di raccolta con cassonetti “intelligenti” ad accesso controllato e illustrando le corrette modalità di conferimento dei rifiuti.



Gli Eco-informatori presidieranno di volta in volta le nuove postazioni di raccolta che stanno venendo posizionate progressivamente sul territorio comunale e saranno a disposizione di cittadini e attività economiche ogni giovedì e venerdì, la mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 19.



“Il percorso che abbiamo intrapreso insieme a Sei Toscana – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Gianfranco Chelini – prevede il coinvolgimento di tutta la comunità. Si tratta di un sistema molto semplice che grazie al lavoro degli Eco-informatori e al materiale esplicativo potrà essere acquisito da tutti. Un modo per rispettare l’ambiente, ridurre le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e rendere tutto il territorio più gradevole e ordinato, come merita di essere”.



Oltre all’attività degli Eco-informatori, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana invieranno per posta a casa di tutti i cittadini un pieghevole informativo su tutti i servizi di raccolta attivi sul territorio e le info utili per fare una corretta differenziata. Inoltre, è a disposizione un video-tutorial che spiega passo per passo come utilizzare i nuovi contenitori ad accesso controllato ( link: https://www.youtube.com/watch?v=Ac6GH5sAGq8 ).