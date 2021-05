Fine settimana della biodiversitÃ  a Roccalbegna con la Cooperativa di comunitÃ  Davide Lazzaretti

Fine settimana della biodiversità a Roccalbegna con la Cooperativa di comunità Davide Lazzaretti

Roccalbegna: Sabato 22 e domenica 23 maggio, in occasione della "giornata mondiale delle api" e della "Festa dei Parchi" la Cooperativa di comunità Davide Lazzaretti - in collaborazione con Regione Toscana, comune di Roccalbegna, Pro loco Cana e APS La Proda – organizza un week-end ricco di attività per tutta la famiglia.

Dibattiti, laboratori, percorsi trekking e degustazioni accompagneranno i partecipanti in un percorso di ri-scoperta lenta della natura.

Si comincia sabato mattina alle 9, con l'escursione all'oasi WWF di Pescinello (ritrovo al centro visite "Casa Roccalbegna", passeggiata fino alla riserva di circa 4km poi visita e pranzo). Al rientro, presso il centro visite si terrà un laboratorio didattico per imparare ad autoprodurre fogli di cera d’api naturale per la conservazione degli alimenti: crei il tuo foglio e te lo porti a casa!

Alle 18 a Cana, in Piazza della Cisterna ci sarà un incontro con gli apicoltori della zona e con Luca Passalacqua, che presenterà il progetto BEE SAFE del WWF. Al termine, ai presenti, sarà offerto un aperitivo presso il Circolo Arci "La Cisterna".

Domenica 23 maggio, alle ore 10, è il turno di un nuovo trekking all'Oasi WWF del Bosco Rocconi (il ritrovo è fissato al parcheggio della riserva naturale). La passeggiata consentirà ai partecipanti di andare alla ricerca delle orchidee spontanee che crescono rigogliose all'interno dell'oasi e di partecipare ad alcune attività create ad hoc per il gruppo. Al rientro a Roccalbegna verrà offerto un aperitivo di saluto ai partecipanti alla giornata presso il Ristorante "La Grotta".

In occasione delle due passeggiate i partecipanti potranno usufruire di un pranzo pic-nic preparato dai ristoratori del comune. Il sabato sarà a cura della "Trattoria da Beppe" di Vallerona e la domenica del ristorante "il Cacciatore" di Santa Caterina.

Il costo delle singole giornate (trekking + pranzo) è di 10€. Si può scegliere di partecipare ad una delle due giornate, a entrambe o soltanto ad una delle attività proposte, ma è sempre necessario prenotare per consentire il pieno rispetto delle normative anticovid.

I percorsi di trekking sono di media difficoltà e adatti alle famiglie. Si consiglia di portare sufficiente acqua, un paio di scarpe comode e un cappello.

Per partecipare a tutte le attività è obbligatoria la prenotazione entro Giovedì 20 Maggio. Chiama il 371 343 4447 o scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tutte le attività saranno svolte rispettando la vigente normativa anti covid-19

In caso di maltempo vi invitiamo a fare riferimento alla nostra pagina facebook all'indirizzo https://www.facebook.com/CooperativaLazzaretti.