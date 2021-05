A Roccastrada dal 16 maggio il multimateriale sarÃ  raccolto due volte a settimana

A Roccastrada dal 16 maggio il multimateriale sarà raccolto due volte a settimana

Il multimateriale (imballaggi in plastica, alluminio, vetro e poliaccoppiati) sarà raccolto il giovedì e la domenica.



Roccastrada: A Roccastrada si potenzia il servizio di raccolta porta a porta. A partire dal 16 maggio, il multimateriale verrà raccolto due volte a settimana.

Da domenica 16 maggio quindi, i cittadini residenti nelle zone servite dalla raccolta domiciliare, potranno conferire il multimateriale (imballaggi in plastica, alluminio, vetro e poliaccoppiati) all’interno del sacco dedicato di colore verde, il giovedì e la domenica (esponendo il sacco entro le ore 12, così come di consueto).



L’Amministrazione comunale e Sei Toscana raccomandano i cittadini di esporre i rifiuti nei contenitori e nei sacchi in dotazione, avendo cura di rispettare giorni e orari di conferimento e tutte le indicazioni fornite. L’organico deve essere conferito all’interno di sacchi compostabili ben chiusi dentro il mastello marrone ed esposto il lunedì, mercoledì e sabato. Carta e cartone vanno conferiti il martedì all’interno dei sacchi di carta in dotazione. Il multimateriale va conferito all’interno del sacco verde il giovedì e la domenica (a partire da domenica 16 maggio, compresa). Il rifiuto non differenziabile deve essere conferito il venerdì all’interno del mastello grigio con codice RFID. Il conferimento deve essere fatto entro le ore 12 del giorno di ritiro dedicato.



Chi non avesse ancora ritirato il mastello con codice RFID, o per il ritiro dei sacchi, può andare al centro di raccolta in località Il Bargio, aperto il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12; il giovedì dalle 15 alle 18.



Per qualsiasi richiesta di chiarimento o approfondimento sono disponibili gli uffici comunali al numero 0564561251 e il numero verde di Sei Toscana 800127484.