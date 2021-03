Raccolta differenziata, gli educatori ambientali in campo contro le pratiche errate

Grosseto: In occasione dell'installazione delle 21 nuove postazioni dei cassonetti informatizzati e in seguito al riscontrarsi di alcune problematiche legate agli errati conferimenti da parte dei cittadini, l'Ufficio Ambiente mette nuovamente in campo gli educatori ambientali per diffondere le corrette pratiche per l'utilizzo delle nuove postazioni.

“Il presidio degli educatori ambientali sul territorio si è dimostrato di strategica importanza per rilevare e correggere le problematiche legate ai comportamenti da attuare per effettuare una corretta raccolta differenziata – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all'Ambiente Simona Petrucci -. In alcune zone, nonostante le precedenti attività di divulgazione degli educatori, sono state ulteriormente riscontrate criticità legate sia al giusto conferimento dei rifiuti, sia alla distribuzione delle tessere Sei Toscana, imprescindibili per accedere al servizio.

Molte utenze Tari sono infatti risultate o inesistenti oppure necessitano di un aggiornamento: per questo motivo continuiamo ad insistere sull'importanza di mettersi in regola per non incorrere in sanzioni.”

Gli educatori saranno disponibili secondo il seguente calendario, a partire da lunedì 29 marzo:

Lunedì 29 marzo e martedì 30 marzo, con orario 8-11 e 14.30-17.30:

Via della Pace n.77, n.23 e n.151 (Postazioni 446-448-442)

Via Pasubio n.7 (Postazione 447)

Via Don Minzoni n.17 (Postazione 441)

Via Trieste n.40 (Postazione 445)

Mercoledì, 31 marzo e giovedì 1 aprile, con orario 8-11 e 14.30-17.30:

Via Gorizia n.20/B (Postazione 431)

Via della Pace n.215 e n.185 (Postazioni 432-433)

Via Piave n.2 (Postazione 422)

Via Aquileia n.52 e n.79 (Postazioni 425-427)