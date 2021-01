Consorzio di Bonifica Cb6, continua nel nuovo anno l'opera di monitoraggio in Maremma

Grosseto: Continua costante l’opera di monitoraggio del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sui corsi d’acqua in Maremma. Pioggia sta cadendo in modo copioso su tutto il reticolo gestito da Cb6, ma a macchia di leopardo: questo rende fondamentale il controllo dei dati sui pluviometri e sugli idrometri, ma anche l’intervento degli operatori per una verifica sul posto nelle aree che in quel momento sono più colpite.

Al momento non ci sono servizi di piena aperti e non si segnalano particolari criticità, con i corsi d’acqua più importanti ma anche quelli del reticolo minore che stanno smaltendo le piogge in maniera regolare. Nella serata di venerdì 1 gennaio il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud si è occupato di un intervento di pulizia su un attraversamento stradale lungo il fiume Bruna, in una strada interpoderale nel Comune di Gavorrano, nei pressi di Montepozzali. La competenza non era di Cb6, ma trovandosi una squadra nelle vicinanze è stato ritenuto opportuno intervenire in maniera tempestiva per la messa in sicurezza ed evitare possibili disagi o pericoli.