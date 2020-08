Anbi Toscana e Legambiente: una sinergia che si rinnova

Anche quest’anno i Consorzi di Bonifica toscani presenti a Festambiente.

Firenze: Anche quest’anno a Festambiente va in scena la sicurezza idraulica con Anbi Toscana che parteciperà alla 32a edizione della manifestazione. I Consorzi di Bonifica della Toscana saranno presenti all’evento organizzato da Legambiente con uno stand dove i visitatori potranno fermarsi per ricevere informazioni sulle attività dei sei enti consortili della Toscana. L’appuntamento è da oggi al 23 agosto nella sede di Legambiente, in località Enaoli a Rispescia (Gr).

Un’edizione modellata sulle esigenze imposte dall’emergenza Covid che vedrà la manifestazione aprire i battenti ogni giorno alle 17.30. La mattina è invece prevista una serie di escursioni in tutta la Maremma.

All’interno dello stand di Anbi Toscana sarà presente anche una canaletta didattica realizzata dal Laboratorio di idraulica fluviale del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università di Firenze. Uno strumento utile per capire nel dettaglio come operano i Consorzi di Bonifica sul territorio. E anche quale sia l’importanza della loro attività non solo per la sicurezza idraulica ma anche per la tutela dell’ambiente. Numerose sono infatti le attività dei sei consorzi di Bonifica della Toscana in questo senso.

«Un esempio sono le tante iniziative realizzate proprio in sinergia con Legambiente per la pulizia dei corsi d’acqua, troppo spesso ’vittime’ dell’inciviltà di cittadini irresponsabili – spiega Marco Bottino presidente di Anbi Toscana. Ma a anche le buone pratiche e i progetti a difesa dell’ecosistema, come la manutenzione dolce e l’impegno per debellare le specie aliene che mettono a rischio gli habitat naturali della nostra regione».