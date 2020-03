Toscana, Verdi. Alemanni: ‘Riportare ambiente tra priorità Regione’

Firenze: “Nella giornata di ieri l’Esecutivo nazionale dei Verdi ha nominato Francesco Alemanni, membro dell’esecutivo stesso e responsabile nazionale organizzazione, come Commissario straordinario per la Toscana.

Il commissariamento si è reso necessario per rafforzare progetto Europa Verde in Toscana e quindi a livello nazionale. In vista di un appuntamento importante come le elezioni regionali, la decisione mira a sostenere e rafforzare l’azione dei rappresentanti locali affinché il simbolo di Europa Verde venga valorizzato nell’ambito di una coalizione di centrosinistra, posizione che rispecchia le decisioni dell’esecutivo dei Verdi e del Gruppo Di Lavoro di Europa Verde.

Nello svolgimento del suo incarico, Alemanni sarà coadiuvato dal Gruppo Ristretto di Europa Verde e da Filiberto Zaratti. La finalità perseguita è quella di riportare l’ambientalismo in cima all’agenda politica della Regione Toscana”.



Così, in una nota, i co-portavoce nazionali dei Verdi ed esponenti di Europa Verde, Elena Grandi e Matteo Badiali.