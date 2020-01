Comitato Scansano Sos Geotermia: : ‘Condotto un lungo e difficile lavoro di studio’

Scansano: “Abbiamo letto, - dice una nota nota del Comitato Scansano Sos Geotermia - il lungo bilancio dell'attività dell'amministrazione Comunale di Scansano. Ogni cittadino valuterà e giudicherà quanto è stato fatto.

A noi del Comitato Scansano SOS Geotermia preme sottolineare che l'Amministrazione, nel rivendicare il riconoscimento da parte della Regione Toscana della non Idoneità allo sfruttamento geotermico, si sia "dimenticata" di riconoscere il ruolo avuto dal Comitato stesso nel raggiungimento di questo risultato: il Comitato ha condotto un lungo e difficile lavoro di studio, documentazione e sensibilizzazione, nei primi due anni in solitudine ed anzi osteggiato dai più.

Quel lavoro è servito a spostare opinioni e formare convincimenti ed è stato messo a disposizione del Comune che lo ha utilizzato per sostenere il confronto con la Regione. Questo solo per rispetto della verità e il riconoscimento dei meriti di ciascuno.

Giova infine ricordare che l’iter per la definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti per la produzione di energia geotermica in Toscanasi concluderà con l’approvazione del provvedimento,da parte della Regione, volto a modificare il Piano Ambientale ed Energetico regionale (PAER), prevista entro il febbraio 2020. Fino ad allora, pur con un prudente e velato ottimismo, non ci sentiamo di dare per certa l’esclusione dell’intero territorio comunale”, così termina la Comitato Scansano Sos Geotermia.