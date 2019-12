Arcipelago pulito arriva a Castiglione

Castiglione della Pescaia: Si terrà sabato 14 dicembre la conferenza stampa di presentazione del progetto “Arcipelago pulito 2.0”, la raccolta dei rifiuti marini con l’aiuto dei pescatori, che dopo la prima sperimentazione a Livorno si è allargato adesso anche ai comuni di Monte Argentario e Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto.

E proprio a Castiglione della Pescaia, dove si appresta a partire, è prevista alle 16.30 una conferenza stampa presso la sala Giunta del palazzo comunale sulla Strada Provinciale 3 del Padule.

All'incontro stampa interverranno Vittorio Bugli, assessore alla presidenza della Regione Toscana e Giancarlo Farnetani ed Elena Nappi, rispettivamente sindaco e vicesindaca di Castiglione della Pescaia.

In mattinata l'assessore Bugli parteciperà anche ad una riunione a Porto Santo Stefano convocata per mettere a punto il progetto anche nel comune di Monte Argentario. In questo caso l'appuntamento è alle 11 alla Banchina Toscana del mercato del pesce a Porto Santo Stefano.