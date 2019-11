Ambiente: ‘ECOQUIZ: in missione per il Pianeta’

“1000 studenti delle superiori coinvolti nel progetto di educazione ambientale di Sei Toscana”.

Grosseto: L’impegno di Sei Toscana nel promuovere l’educazione ambientale raddoppia. Dopo lo straordinario successo della quinta edizione del progetto “RI-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno”, che in questo anno scolastico coinvolge circa 13000 studenti delle primarie e secondarie del territorio, è tutto pronto per un nuovo progetto didattico che si rivolge agli studenti delle scuole superiori.

Per l’anno scolastico 2019-2020 infatti Sei Toscana ha proposto alle scuole secondarie di secondo grado (licei ed istituti superiori) “ECOQUIZ: in missione per il Pianeta”, un progetto dedicato alla sensibilizzazione circa il corretto smaltimento dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Sono dodici gli istituti scolastici che hanno aderito di nove Comuni, cinque in provincia di Siena (Chiusi, Colle val d’Elsa, Montalcino, Montepulciano, Siena), tre in quella di Arezzo (Arezzo, Montevarchi, Sansepolcro) e uno in provincia di Grosseto (Manciano), coinvolgendo più di 1000 ragazzi.

“Sei Toscana crede molto nell’educazione ambientale rivolta alle giovani generazioni – dice Leonardo Masi, presidente di Sei Toscana – e affianca con ogni sforzo possibile le Amministrazioni in un percorso volto alla crescita e alla formazione dei cittadini di domani. Oltre al progetto RI-Creazione abbiamo deciso di coinvolgere anche i ragazzi più grandi per cercare di offrire al territorio e al suo sistema scolastico un ulteriore strumento capace di promuovere quel salto di qualità culturale nell’affrontare le sfide che abbiamo di fronte che è imprescindibile nella necessaria transizione verso l’economia circolare. Da gennaio organizzeremo nelle scuole che partecipano al progetto raccolte straordinarie di piccoli RAEE con contenitori appositi che consegneremo agli istituti”.

I RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sono sempre più presenti nelle nostre vite e spesso viene sottovalutata la pericolosità ma anche la preziosità dei materiali che li compongono e molte volte non vengono smaltiti nella maniera corretta. Il progetto mira proprio a sensibilizzare e informare i ragazzi su questo tema. ECOQUIZ è uno è un serious game, ideato da AchabGroup, che sfrutta la tecnologia delle app, come strumento di sensibilizzazione finalizzato a misurare e migliorare le conoscenze nel campo della sostenibilità ambientale: il gioco conta più di mille domande a risposta multipla, quiz su ambiente, energia, mobilità, rifiuti, sostenibilità e si può giocare da soli o sfidare amici ed avversari. Giocare è facile: basta scaricare l’app o accedere a internet dal pc, creare il proprio utente e partecipare al gioco.

Gli Istituti scolastici partecipanti al progetto “ECOQUIZ” sono: ISIS “Fossombroni” (Arezzo); IC “Petrarca” (Montevarchi); ITE “L. Pacioli”, Liceo “Città di Piero”, IIS. “G. Giovagnoli” (Sansepolcro); Liceo “A. Volta” (Colle di Val d’Elsa); IIS “Valdichiana” (Chiusi); Liceo “Lambruschini” (Montalcino San Giovanni d'Asso); IIS “Valdichiana” (Montepulciano); IIS “S. Bandini”, IIS “T. Sarrocchi” (Siena); ISIS “Zuccarelli” (Manciano).