Capalbio 2024 più verde e sostenibile

Gli Stati Generali del Turismo aprono all’ex Caseificio, che diventa plastic free, con più di trecento partecipanti e ospiti d’eccezione.

Capalbio: Turismo e agroindustria nuove leve dello sviluppo, queste le sfide annunciate nel corso della prima giornata degli Stati Generali dell’Economia e del Turismo alla quale hanno partecipato più di 300 le persone.

Operatori economici, esperti del settore e giornalisti, sono arrivati, insieme ai rappresentanti dei vari settori e delle Associazioni all’ex caseificio Russo dando un segnale forte: Capalbio è una città viva. Il Convegno, voluto dall’amministrazione comunale, è stato ideato e organizzato dalla società di consulenza strategica Comin & Partners e dell’agenzia di comunicazione Zigzag.

La giornata si è aperta con un evocativo contributo video Rai del 1959 in cui un cittadino del Borgo dichiarava Capalbio una città morta, di cui a breve sarebbe rimasto solo un ricordo. Dopo 60 anni da quelle parole, l’Amministrazione Bianciardi del Comune di Capalbio illustra, in occasione del primo di una serie di incontri che organizzerà fino al 2024, le linee guida del piano strategico di sviluppo per il periodo 2019-2024, con un particolare focus su economia e turismo e la volontà di incentivare il turismo nel territorio di Capalbio e della Maremma.

“Siamo qui per dare la possibilità alla comunità di partecipare in modo attivo all’amministrazione del nostro territorio, impegnandoci su tematiche importanti come l’ambiente e la sicurezza, soprattutto stradale”. Bianciardi ha inoltre insistito sull’aspetto del turismo sostenibile: vorremmo che Capalbio non sfruttasse solo la sua costa, ma che ci fosse la possibilità di raggiungere comodamente e visitare il nostro territorio per dieci mesi l’anno”.

Dopo il saluto del Sindaco, si è entrati nel vivo del programma con la moderazione dei giornalisti Bruno Manfellotto, Michele Renzulli e Luca Mantiglioni e con gli interventi degli Assessori della Giunta (Gianfranco Chelini, Marzia Stefani, Pino Ranieri e Patrizia Puccini) e di diversi interpreti dello sviluppo del territorio come Valter Vincio, Presidente di Banca TEMA, il Professor Carlo Pratesi dell’Università Roma Tre e il Dg di Fondazione QualivitaMauro Rosati.

Nel pomeriggio sono attesi i contributi dei rappresentanti di Legambiente, RFI, Enel X, M.I.S.T.A, Camera di Commercio della Maremma, Toscana Promozione e Regione Toscana, rappresentata anche dal Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani.

La prima giornata degli Stati Generali si chiuderà con l’intervento di Bloum Cardenas, Presidente del Cda della Fondazione “Il Giardino dei Tarocchi” di Niki de Saint Phalle, che contribuisce all’economia turistica di Capalbio e dell’intera Maremma grazie a 120.000 visitatori l’anno.

L’ex Caseificio ha ospitato una numerosissima platea che si è accomodata tra installazioni di cartone in pieno spirito plastic free. L’allestimento, a cura dell’art director Ludovica De Laurentiis,ha trasformato l’ex Caseificio in un luogo caldo e accogliente, apprezzato da tutti i presenti.

Per maggiori informazioni: www.capalbio2024.it