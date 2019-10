Ad Orbetello si parla del progetto RETRALAGS REte TRAnsfrontaliera delle LAGune, dei laghi e degli Stagni

"Laguna 4.0 - CONTRATTO DI LAGUNA E AZIONE PILOTA MONITORAGGIO AMBIENTALE, strategie di tutela, promozione, riqualificazione ambientale e valorizzazione economica del territorio".

31 ottobre ore 15,00 c/o Auditorium Comunale di Orbetello.

Orbetello: Il progetto RETRALAGS “REte TRAnsfrontaliera delle LAGune, dei laghi e degli Stagni” si colloca all’interno del Programma Interreg “Marittimo” Italia Francia 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea (CTE), e si pone come obiettivo primario la realizzazione di un percorso comune di gestione integrata e sostenibile del patrimonio naturale e culturale delle lagune, dei laghi e degli stagni dello spazio di cooperazione transfrontaliero.



Con la sua azione Pilota il Comune di Orbetello intende migliorare la protezione dell’ambiente lagunare, con la predisposizione di un drone-battello a controllo remoto per ottimizzare il monitoraggio dei parametri principali di qualità delle acque. L’azione pilota del CIRSPe, invece, è maggiormente orientata alla promozione del patrimonio naturale della Laguna di Orbetello, sostenendo il turismo connesso alla pesca, attività della quale si andrà a migliorare la sostenibilità con l'acquisto e l’allestimento di una chiatta per ospitare gruppi organizzati di pesca sportiva e loro famiglie.



Un’occasione di grande rilevanza per la promozione socioeconomica dei sistemi paesaggistici e ambientali dei diversi territori interessati e delle sinergie commerciali e culturali tra Italia e Francia.



Aree di riferimento: Corsica, Sardegna, Toscana, VAR (Francia – Marsiglia).

Partners: Comune di Alghero, capofila; Comuni toscani di Orbetello (GR), Massarosa (LU), CIRSPe Toscana (Centro Italiano per la Ricerca sulla Pesca), Provincia di Lucca, Dipartimenti francesi dell’Alta Corsica e del Var; Istituto IFREMER (Institut franÇais de Recherche pour l’Exploitation de la Mer).



Sotto il coordinamento del Comune di Alghero (Capofila), i Comuni di Orbetello e Massarosa, il CIRSPe, la Provincia di Lucca, il Dipartimento dell’Alta Corsica, IFREMER e il Dipartimento del Var svilupperanno un Piano d’azione congiunto per la gestione integrata e la valorizzazione eco sistemica della Rete transfrontaliera delle lagune, dei laghi e degli stagni, e dei relativi itinerari, che verrà attuato con azioni pilota sui siti naturali e culturali del Calich, di Massaciuccoli, di Orbetello, di Biguglia, delle Antiche Saline di Pesquiers e di Villepey.



Il Piano d’azione congiunto RETRALAGS avrà come strumento portante e prodotto concreto il “Contratto di laguna e di lago - CdLL”. Quest’ultimo può essere considerato un processo di programmazione negoziata che nasce dal basso e che utilizza la concertazione tra soggetti pubblici e le parti economiche e sociali.