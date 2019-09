Il CB6 dichiara guerra alla plastica

Week-end dedicato alla cura dell'ambiente nella settimana mondiale per il clima.

Bellacchi: “Abbiamo in programma due eventi, sulla spiaggia e lungo il fiume per difendere gli ambienti acquatici e per fare un’opera di sensibilizzazione nei confronti di chi ancora non comprende i gravi esiti di un semplice gesto di maleducazione”



Grosseto: Nella settimana mondiale per il clima il CB6 c’è. E c’è con un week end dedicato a rimuovere i rifiuti dagli ambienti acquatici.

La maxi operazione di pulizia, organizzata dal Consorzio 6 Toscana Sud, parte sabato 28 settembre, da Riva del Sole, nel comune di Castiglione della Pescaia, una delle due spiagge “speciali” della Maremma, perché hanno vissuto un’estate gloriosa grazie alla fortunata apparizione delle tartarughe Caretta caretta: evento considerato eccezionale ed importantissimo per l’ambiente e la tutela della biodiversità.

L’appuntamento è fissato alle ore 15.30 nel parcheggio della spiaggia Punta di Capezzolo a Castiglione della Pescaia.

Qui i referenti del Consorzio in collaborazione con l’associazione tartAmare onlus, distribuiranno guanti e sacchetti ai volontari pronti a dare la caccia ai materiali abbandonati sulla sabbia, a raccoglierli e a selezionarli.

“E’ un piccolo contributo per mantenere viva l’attenzione e la cura della nostra fascia costiera, un’attenzione e una cura che devono essere incentivate sempre più dagli enti e dalle istituzioni locali”, commenta il Presidente del CB6 Fabio Bellacchi.

E domenica il bis. Questa volta sul fiume, o meglio sui fiumi. Il Consorzio il 29 settembre entra in azione su Ombrone e Arbia, nel comune di Buonconvento.

Il punto di ritrovo, è in piazza Matteotti, nel cuore del paese, alle ore 09.30.

Dopo la distribuzione del kit dell’eco-spazzino, i volontari si metteranno al lavoro su un’area carica di valori simbolici per il paese e per i cittadini perché destinata a diventare un grande parco fluviale.

L’operazione si concluderà attorno alle ore 12.00, con la consegna del “raccolto” che sarà preso in carico dai dipendenti del comune e trasferito negli appositi siti.

Dopo l’eco-missione, sarà possibile visitare la tradizionale fiera della Valdarbia che, in corso dal 20 settembre, chiuderà i battenti proprio domenica.

“Prosegue senza sosta l’impegno del Consorzio per liberare i corsi d’acqua dai rifiuti che, oltre ad inquinare, contribuiscono a moltiplicare il rischio idraulico, e per aumentare la sensibilità e il rispetto collettivo verso un ambiente tanto fragile e delicato”, conclude il Presidente Fabio Bellacchi