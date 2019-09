Il Parco Nazionale arcipelago Toscano aderisce alla settimana del Pianeta Terra

Il programma dei geoeventi.

Isola d'Elba: La settima edizione della Settimana del Pianeta Terra si svolgerà dal 13 al 20 ottobre 2019 in tutta Italia Sarà dedicata alla scoperta delle nostre risorse naturali – montagne e ghiacciai, grandi laghi, fiumi, colline, coste e paesaggi marini, isole, vulcani – sia le più spettacolari, sia le meno conosciute, ma non meno affascinanti: quelle che abbiamo la fortuna, spesso senza saperlo, di avere proprio a due passi da casa.

Anche il Parco Nazionale arcipelago Toscano ha aderito inserendo nel programma autunnale del Walking Festival 2019 tre eventi dedicati alla Settimana del Pianeta Terra: un seminario di Geologia, un laboratorio sui minerali al Museo Mineralogico Luigi Celleri di San Piero e una escursione.

mercoledì 16 ottobre Isola d’Elba

Seminario “Lo spettacolo del Pianeta Terra: dalla Tanzania all’Arcipelago Toscano”

Intervengono Giuseppe Tanelli, già Professore Ordinario di Georisorse minerarie all’Università di Firenze, e Maurizio Burlando, geologo, Direttore del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Un affascinante viaggio alla scoperta di alcuni dei territori più interessanti dal punto di vista geologico a livello mondiale tutelati dall’UNESCO: dalla Tanzania alla Cina, dalla Finlandia al Giappone, dalla Grecia al Canada, dal Perù al Vietnam, dall’Indonesia all’Islanda. Fino alle straordinarie eccellenze delle sette isole dell’Arcipelago Toscano, da sempre paradiso per i geologi italiani e stranieri.

Ritrovo: ore 20:30 presso la sede del parco in località Enfola a Portoferraio

sabato 19 ottobre Isola d’Elba.

Gli scherzi del MuM

L’attività prevede la spiegazione delle grafiche a parete del Museo MUM, Museo Mineralogico Luigi Celleri di San Piero, il ciclo delle rocce, il vulcano riuscito ed il vulcano mancato, esperimenti e test pratici per riconoscere rocce e minerali e comprendere il loro impiego nella nostra vita quotidiana; si concluderà con la visita alle collezioni e con un filmato sulla storia dell’estrazione e della lavorazione del granito.

Ritrovo: ore 9:30 San Piero, MUM - Durata: 3 ore - Difficoltà: facile

Domenica 20 ottobre Isola d’Elba

Percorso di San Bartolomeo

Immersi nei paesaggi granitici, lungo le pendici del Monte Capanne, fino ai resti dell’antica chiesa di San Bartolomeo, spaziando con lo sguardo sul versante meridionale dell’Elba fino alle isole di Pianosa, Montecristo e Giglio.

Ritrovo: ore 10:00 Chiessi, Piazza della Chiesa - Durata: 5 ore - Difficoltà: medio/ impegnativa

Cosa è la Settimana del Pianeta Terra.

L’Italia alla scoperta delle Geoscienze - Una società più informata è una società più coinvolta

7 giorni di manifestazioni dedicate alle divulgazione scientifica, i “Geoeventi”, che animano diverse località sparse su tutto il territorio nazionale: escursioni, passeggiate nei centri urbani e storici, porte aperte ai musei e nei centri di ricerca, visite guidate, esposizioni, laboratori didattici e sperimentali per bambini e ragazzi, attività musicali e artistiche, degustazioni conviviali, conferenze, convegni, workshop, tavole rotonde. La Settimana del Pianeta Terra vuole far appassionare i giovani alla scienza, alle Geoscienze in particolare, e trasmettere l'entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica. Far conoscere le possibilità che la scienza ci offre per migliorare qualità della vita e sicurezza, investendo su ambiente, energia, clima, alimentazione, salute, risorse e riduzione dei rischi naturali. Dunque durante la Settimana del Pianeta Terra è l’Italia che apre le porte sul suo patrimonio naturale!

Per informazioni e aggiornamenti sul programma in tutta Italia :

Sito web: www.settimanaterra.org