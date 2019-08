Il CB6 a Festambiente insieme a Anbi Toscana e Tartamare

Un eco-museo per visualizzare i danni causati dalla plastica, un laboratorio per imparare a rispettare i fiumi e il loro habitat, una visita virtuale ai cantieri aperti e ai progetti per migliorare l’uso della risorsa in tutto il comprensorio.

Tutto questo a Festambiente, nello spazio allestito dal Consorzio 6 Toscana Sud in collaborazione con ANBI Toscana e l’associazione tartAmare.

In arrivo anche il “diploma” per i bambini plastic free.

Grosseto: 500 interventi di sfalcio, selezione della vegetazione, eliminazione dei sedimenti, risagomature su 800 km di corsi d’acqua dall’inizio del 2019 ad oggi. Poche cifre che rappresentano solo una parte e dell’impegno con cui il Consorzio 6 Toscana Sud gestisce e cura l’acqua nel comprensorio di competenza. Accanto ai dati dei lavori realizzati, in corso o in fase di progettazione per contenere il rischio idraulico e “dissetare” il territorio, il CB6 presenta un piano a 360 gradi per i fiumi e l’ambiente: un programma sintetizzato in modo chiaro e fruibile a Festambiente, nello spazio che il Consorzio condivide con ANBI Toscana e gestisce con il supporto dell’Associazione onlus tartAmare.

“Festambiente è un palcoscenico importante – spiega il Presidente Fabio Bellacchi – che intendiamo utilizzare per far conoscere l’impegno del Consorzio nella manutenzione del reticolo; nella ricerca di risorse per lo storage e l’irrigazione; nella promozione di comportamenti ecocompatibili che fanno bene ai corsi d’acqua”.

E allora ecco il focus sui lavori in corso o ultimati di recente sull’intero comprensorio; la “vetrina” dei progetti di potenziamento degli invasi; la visualizzazione interattiva del reticolo, dove ognuno potrà controllare i tratti dei corsi d’acqua sottoposti a manutenzione nel 2019; il video-racconto dell’attività svolta dal Consorzio e il vademecum per raccontare in breve chi è e cosa fa il CB6.

Ma, ed è questa la più importante novità, a Rispescia il CB6 lancia anche un chiaro e deciso appello per fermare l’abuso della plastica. Lo fa insieme ad ANBI Toscana, l’associazione che è punto di riferimento di tutti i Consorzi della regione.

In un’area dello stand, in cui si ospita l’associazione onlus tartAmare, ci saranno infatti l’eco-museo dove i visitatori potranno misurare concretamente i danni causati da questo materiale alla salute dei fiumi e gli effetti che derivano dal loro stile di consumo, e un laboratorio non stop dove i bambini potranno sperimentare e toccare con mano gli esiti di comportamenti scorretti: un impegno che il Consorzio ha deciso di valorizzare e premiare regalando ai partecipanti il diploma di esperto “plastic free”.

“I danni ambientali causati da un uso diffuso delle materie plastiche sono ormai una triste certezza – spiega Marco Bottino, Presidente di ANBI Toscana -. Anche per i Consorzi di bonifica costretti a sostenere spese aggiuntive per recuperare bottiglie, stoviglie, barattoli, flaconi e tubetti abbandonati nell’ambiente e che finiscono per accumularsi lungo le rive e all’interno dei corsi d’acqua. Oltre a questo, è necessario evidenziare che, per produrre plastica, in un anno, ogni abitante della penisola ha in carico un consumo idrico quotidiano di 58 litri. I calcoli li ha fatti e divulgati ANBI, l’Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue, sulla base dell’elaborazione di dati del CoRePla”. Bottino prosegue nel suo affondo e aggiunge:

“Per produrre 1 chilogrammo di plastica servono 180 litri d’acqua; in Italia, ogni anno, si utilizzano 7.168.000 tonnellate di plastica; quindi vengono consumati oltre 1 miliardo e 290 milioni di metri cubi d’acqua: una cifra spropositata, se consideriamo che ogni metro cubo equivale a 1000 litri d’acqua! A conti fatti significa che ogni milione di tonnellate di plastica, non prodotta oppure riciclata, comporterebbe un risparmio di risorsa idrica, pari a 180 milioni di metri cubi, che potrebbero essere virtuosamente utilizzati per coltivazioni destinate alla produzione di materiali sostitutivi e biodegradabili come il materB, incrementando l’agricoltura e la green economy nel rispetto dell’ambiente. Ed è questo il messaggio che lanciamo dall’edizione 2019 di Festambiente.

La sensibilità dimostrata dalla Regione Toscana, la prima ad avere messo al bando le stoviglie monouso e da alcune catene di supermercati non ci possono che aiutare. Con una maggiore consapevolezza dei cittadini e comportamenti più adeguati, potremmo contribuire in modo significativo al miglioramento dell’ambiente e alla conservazione dell’ecosistema fluviale”, conclude il Presidente di ANBI Toscana.