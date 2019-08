Sinalunga al terzo posto in Provincia di Siena per la raccolta differenziata

Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale; proseguono i processi di efficientamento del servizio pubblico.

Sinalunga: I dati diffusi dall'Ato Toscana Sud relativi al primo semestre 2019 mostrano segnali confortanti per il Comune di Sinalunga: il territorio comunale ha infatti fatto registrare una percentuale di raccolta differenziata pari al 74,18%, risultato che prone Sinalunga al terzo posto in Provincia di Siena.

“Accogliamo con soddisfazione questo importante traguardo – commenta il Sindaco Edo Zacchei – a soli pochi mesi dall'avvio della riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti, con l'attivazione del servizio porta a porta. La lungimiranza della pubblica amministrazione e soprattutto la sensibilità dimostrata dai cittadini nei confronti dell'ambiente sono state premiate con questi risultati. Porteremo avanti processi di efficientamento del servizio per poter giungere all'obbiettivo della tariffa puntuale, dove i cittadini più attenti saranno premiati dal sistema.

I dati mostrano risultati positivi anche a livello di performance, in quanto il Comune di Sinalunga ha raggiunto gli attuali 74,18% partendo da una percentuale del 40,54% dello scorso anno, con circa 457 kg annui prodotti da ciascun abitante. Ottimi dati che mostrano un impegno da parte di tutti, cittadinanza e istituzioni, e di un percorso culturale di valorizzazione dell'ambiente in cui viviamo.

“Il tema del “Comune Plastic Free” e di valorizzazione dei nostri paesi e delle nostre campagne è una questione attuale e impellente – prosegue Edo Zacchei – La cura dell'ambiente è determinante per una crescita di zona, dove le peculiarità dei comuni limitrofi devono fare sistema. Strategico in questo senso è l'importanza di far parte della Società delle Terme dell'Antica Querciolaia, che dobbiamo considerare come un patrimonio non alienabile.”

Con l'occasione l'amministrazione comunale di Sinalunga esprime la sua soddisfazione per la concittadina Roberta Bemoccoli, il cui incarico nel consiglio di amministrazione di Sienambiente è stato di nuovo confermato dall'assemblea dei soci di fine luglio. Il Sindaco si congratula per il buon lavoro svolto e invia i migliori auguri per la prosecuzione dell'incarico, mantenendo sempre i rapporti di proficua collaborazione.