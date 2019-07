Sul mantenimento in Regione delle procedure autorizzatorie all'inceneritore di Scarlino

Grosseto: "La Regione Toscana è in grande contraddizione perchè non può ammettere che quell'impianto è fuori legge dal 2005, come hanno stabilito i Consulenti Tecnici nei procedimenti civili presso il Tribunale di Grosseto e come sarà presto stabilito dalle relative Sentenze, avendo la stessa Regione Toscana ripetutamente autorizzato all'esercizio quell'impianto come se fosse a norma".

Lo dichiara in una nota Roberto Barocci del Forum Ambientalista Grosseto