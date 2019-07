Patto sviluppo, Confagricoltura Toscana: 'Prossimi 5 anni decisivi, si investa su agricoltura'

Firenze: “Ci auguriamo che gli 8 miliardi che saranno investiti in Toscana possano produrre fin da subito gli effetti auspicati per rilanciare l'economia del territorio e l'occupazione. I prossimi 5 anni saranno decisivi per capire che ruolo la nostra regione vorrà ricoprire su scala nazionale e internazionale. A questo proposito siamo convinti che per essere protagonisti non si potrà trascendere da investimenti mirati sul settore agricolo, uno dei motori pulsanti di tutta l'economia regionale.”

E' quanto dichiarato da Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana che commenta così il Patto per lo sviluppo firmato dalla Regione Toscana e sottoscritto, fra gli altri, da Confagricoltura Toscana, che prevede investimenti per 8 miliardi di euro.