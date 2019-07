Elba Space Week: quattro giorni con l’Astronomia sull’Isola d’Elba tra 'I cieli più belli d'Italia'

Isola d'Elba: Dal 29 Luglio al 1° Agosto sull’Isola d’Elba, presso Tenuta delle Ripalte Resort, si svolgerà “Elba Space Week”, quattro giorni all’insegna dell’astronomia organizzati da Tenuta delle Ripalte ed Astronomitaly sotto uno tra "I cieli più belli d'Italia", con tante attività per scoprire ed ammirare da vicino le meraviglie del cielo stellato.

Qui, sulla Costa dei Gabbiani dell'Isola d'Elba, tra il mare cristallino e la natura incontaminata, tutte le sere si terrà l’AstroTour: una suggestiva esperienza di osservazione delle stelle con il telescopio ed una guida dedicata. Il cielo estivo si mostrerà in tutta la sua bellezza e si avrà anche la possibilità di fotografare alcuni oggetti celesti visibili dal telescopio con i propri smartphone.



Il 29 Luglio nel pomeriggio vi sarà anche il Viaggio nel Cosmo 3D: un'esplorazione virtuale dello Spazio per imparare a riconoscere le Costellazioni e le stelle più importanti.



La mattina del 31 Luglio vi sarà un altro emozionante contatto con il cielo: l'osservazione del Sole con un telescopio dotato di filtro solare per vedere i fenomeni che ogni giorno avvengono sulla nostra stella. In condizioni favorevoli si potranno osservare le macchie e le eruzioni solari.



L’iniziativa è organizzata da Tenuta delle Ripalte Resort, location certificata fra “I cieli più belli d’Italia” GOLD, ed Astronomitaly (La Rete del Turismo Astronomico) con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le bellezze naturalistiche della Toscana.