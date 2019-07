Rifiuti: ‘Funzione sanzionatoria torna in capo alle Province’

L’autorizzazione semplificata sarà svolta, in via provvisoria e non oltre giugno 2020, dalla Regione se richiesto dagli enti locali. Il Consiglio regionale approva la proposta di legge che riforma una parte della normativa 2015, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

Firenze: La funzione sanzionatoria in materia ambientale, specificatamente per quanto riguarda i rifiuti, torna immediatamente in capo alle Province. Quella relativa alle autorizzazioni semplificate sarà espletata, in via provvisoria e comunque non oltre giugno 2020, dalla Regione se gli enti locali ne faranno richiesta. È quanto stabilisce la proposta di legge della Giunta toscana approvata a maggioranza dal Consiglio regionale.

Il dispositivo, illustrato dall’assessore Vittorio Bugli, si è reso necessario a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 2, comma 1 lettera d), della legge regionale 22/2015.

La proposta di legge, già anticipata dallo stesso Bugli con una comunicazione, prevede il supporto della Regione a Province e Città Metropolitana per lo svolgimento di attività istruttorie.

La legge di riordino delle funzioni varata nel 2015 viene quindi modificata con l’inserimento di un articolo 44 bis, che al comma 1 dispone come gli enti locali competenti alla verifica e al controllo dei requisiti per l’applicazione delle procedure semplificate possano avvalersi della struttura regionale per svolgere, in via transitoria e a titolo gratuito, le iscrizioni e le verifiche previste dal Codice dell’Ambiente, specificatamente agli articoli che regolano le attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi (215 comma 3) e le prescrizioni nelle operazioni di recupero (216 comma 3).

I termini di svolgimento dell’attività istruttoria, sono differenziati e ricompresi tra i trenta e i cinquanta giorni. Nel caso in cui sia necessario rilasciare l’autorizzazione unica ambientale, sarà la Regione a provvedere anche agli adempimenti di competenza dell’ente locale se questi ne farà richiesta.

La proposta di legge approvata, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Burt per “garantire la tempestiva attuazione del sostegno regionale ed evitare ritardi nei procedimenti di interesse” dei cittadini e delle imprese interessati.

In sede di dibattito, il capogruppo Pd Leonardo Marras ha definito “errate, fuorvianti e strumentali” le dichiarazioni sul pronunciamento della Corte fatte da alcuni rappresentanti istituzionali, “in particolare a Grosseto”, ha chiarito Marras. La sentenza, a detta del capogruppo, si esprime su aspetti marginali che però “rischiano di creare confusione tra le imprese. Oggi interveniamo per garantire continuità nella gestione del servizio”.

Il capogruppo Sì-Toscana a sinistra Tommaso Fattori ha definito il provvedimento “Molto appropriato”. “Ogni intervento che indirizza la pubblica amministrazione verso i bisogni delle imprese, è positivo” è stato il commento di Giacomo Giannarelli del Movimento 5 stelle. Critica, invece, la capogruppo della Lega Elisa Montemagni che ha annunciato voto di astensione: “Siamo a questo punto per la smania di accentramento di potere da parte della Regione”.