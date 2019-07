Legambiente, consegnate le 5 Vele a Follonica e Monte Argentario

Rispescia: Consegnate al Centro nazionale per lo sviluppo sostenibile di Legambiente a Rispescia (Gr) le bandiere 5 vele ad Andrea Benini, sindaco di Comune di Follonica, e Cecilia Costagliola, vicesindaco del Comune di Monte Argentario.

Entrambi i Comuni hanno recentemente ricevuto questo riconoscimento che premia le azioni virtuose messe in campo dalle amministrazioni al fine di rispondere nella maniera più adeguata possibile alla sfida ambientale che abbiamo di fronte.

Il Comune di Follonica con il comprensorio Maremma Toscana e quello di Monte Argentario con il comprensorio Costa d’Argento in questi anni hanno intrapreso con forza e determinazione la strada verso la sostenibilità e come Legambiente non possiamo che essere orgogliosi di ciò.



Cogliendo l’occasione della loro visita, ricordiamo che quello verso la transizione ecologica è un percorso lungo che deve essere portato avanti quotidianamente, con costanza. Bene, dunque, quanto fatto fino ad ora ma adesso è il momento di non abbassare la guardia in fatto di politiche ambientali. Plastic-free ma non solo: i comuni della Maremma hanno tutte le carte in regola per diventare dei veri e propri punti di riferimento per l’Italia a partire dalla gestione delle nostre spiagge. Quello della sostenibilità è un argomento che deve essere affrontato sia attraverso azioni concrete che con percorsi di sensibilizzazioni che i Comuni devono sempre di più predisporre al fine di rendere i cittadini davvero consapevoli del rischio che stiamo correndo. Il tempo che abbiamo a disposizione per salvare il Pianeta è davvero poco. Per tale ragione, i segnali e i messaggi sono fondamentali e Comuni a forte vocazione turistica come Follonica e Monte Argentario, soprattutto nella stagione estiva, possono riuscire a fare la differenza, diventando veri e propri incubatori di buone pratiche.



E a Festambiente 2019, il festival nazionale di Legambiente che si terrà a Rispescia (Gr) dal 14 al 18 agosto, parleremo anche di questo, realizzando un’area espositiva specifica dedicata ai i Comuni che si sono distinti per la tutela ambientale ed il rispetto dei parametri di sostenibilità.