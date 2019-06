‘Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino è doppiamente soddisfatto’

Scarlino: “Il Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino è doppiamente soddisfatto della decisione assunta oggi dal Consiglio Regionale della Toscana, sia per l’unanimità raggiunta sulla questione della insostenibilità tecnico sanitaria dell’impianto, sia per l’accoglimento delle alternative all’incenerimento proposte dal Comitato stesso.

La suddetta mozione è nata nel gennaio scorso, quando il Comitato ha presentato a tutti i gruppi politici operanti in provincia una proposta di Mozione che chiede di vincolare la Giunta regionale a prendere finalmente in analisi i contenuti dell’ultima Sentenza del Consiglio di Stato.

Come è noto tale Sentenza censura sui temi della Salute le approssimazioni dell’Amministrazione regionale e prescrive autonomi accertamenti tecnico scientifici a verifica delle Osservazioni presentate inutilmente alla struttura procedente della Regione Toscana da Associazioni Ambientaliste in merito ai caratteri fisici dei forni.

Si tratta di Osservazioni, poi di Diffide, fondate su studi autorevoli, comprese le Relazioni Tecniche di consulenti d’ufficio della Magistratura grossetana, i quali hanno confermato le conclusioni della Relazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Ricerche sulla Combustione di Napoli e cioè che i forni della Scarlino Energia non sono mai stati a norma dal 2005 nel rispetto delle condizioni tecniche volute per l’abbattimento delle famigerate Diossine.

Quindi soddisfazione per il buon senso generale che ha fatto prevalere le considerazioni scientifiche e gli interessi collettivi agli interessi di parte.

Ma soddisfazione anche per l’accoglimento da parte di tutti i gruppi politici in Regione delle alternative all’incenerimento suggerite dal Comitato, in quanto il dispositivo finale accolto chiedeva, dopo una indiscutibile documentazione in premessa:

“di convocare un tavolo concertativo con i Sindacati e con l’ATO Toscana Sud al fine di programmare la realizzazione di impianti a supporto del recupero di materiali dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, capace di assorbire la manodopera oggi dipendente dalla Soc. Scarlino Energia”.

Siamo pertanto fiduciosi che la Giunta Regionale voglia dare concretezza anche a quest’ultima proposta”, così termina la nota di Mario Monciatti, residente del Comitato per il No