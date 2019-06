Ripopolamento ittico, Federpesca precisa sull'intervento della Provincia

Grosseto: "Abbiamo letto il 6 giugno scorso - scrive Roberto Manai di Federpesca - che la Provincia di Grosseto realizza un intervento per il ripopolamento ittico della costa maremmana attraverso la realizzazione e posa in mare di 32 blocchi di calcestruzzo sul fondo marino, ad una profondità di 12 metri.

Si afferma anche che tale intervento realizzato ad una distanza media di oltre un chilometro dalla costa ad una profondità di 12 metri, sarà propedeutico ad eventuali operazioni illegali e distruttive della pesca a strascico.

Noi dobbiamo contestare, ancora una volta, questo modo di fare informazione contro l’attività della pesca a strascico, che è severamente normata e assiduamente controllata dalla Guardia Costiera attraverso l’utilizzo di attrezzature elettroniche, la Blue Box e l’ A.I.S. oltre all’ordinario controllo delle ASL e della stessa Guardia costiera a terra, con la presenza nelle banchine portuali, durante lo sbarco, con l’acquisizione delle distinte di sbarco del prodotto pescato sia in forma cartacea che in forma elettronica.

La pesca a strascico viene svolta regolarmente, ad una distanza di 1,5 miglia dalla costa, in presenza di un fondale di qualsiasi altezza ed una distanza dalla costa di tre miglia, se il fondale non raggiunge i 50 metri.

Il servizio di controllo viene attivato attraverso due apparecchi elettronici obbligatori, che ogni natante dello strascico deve avere a bordo in perfetta efficienza, condizione indispensabile per poter uscire in mare a pescare.

La Capitaneria di porto ha un centro di controllo telematico attraverso il quale è in grado di verificare la rotta di pesca, l’esatta posizione del motopeschereccio e la sua velocità di navigazione; qualora rilevi comportamenti non corretti, eleva immediato verbale di controllo e conseguente verbale sanzionatorio.

Possiamo affermare che la stazione di controllo della Guardia Costiera, a dimostrazione dell’attento lavoro svolto, in alcuni casi ha attenzionato il comandante del Motopesca, perché si stava “avvicinando” alla linea di confine delle acque interdette all’attività.

Pertanto si ritiene che le motivazioni espresse a giustificazione dell’intervento, siano da ritenersi non corrette per quanto riguarda operazioni illegali e distruttive di pesca a strascico.

La Federpesca Toscana, e le sue Imprese di pesca - conclude Roberto Manai -, sono disponibili a illustrare i modi e le forme di lavoro che vengono attuate nella pesca a strascico e le normative di gestione e controllo che questa attività deve rispettare, provenienti dalla UE e dallo Stato italiano, dalle Capitanerie di porto dislocate lungo la costa, dalle ASL, e dagli altri Istituti per la sicurezza a bordo e per la sicurezza nel lavoro".