Da 'Il Tesorino' si pedala con gusto, tra e-bike e tour di degustazione dell'olio evo

Un impegno importante per promuovere le eccellenze della Maremma rispettando l'ambiente da parte dell'azienda agricola grossetana che ha appena ricevuto il marchio Quality Made per la sostenibilità culturale, sociale e ambientale.



Massa Marittima: Pedalare con gusto. Potrebbe essere questo il motto per l'estate 2019 all'Azienda Agraria Tesorino, che si trova in località Valpiana a Massa Marittima ed è gestita da ormai tre generazioni dalla famiglia Neri.

Tra le grandi novità per questa stagione ci sono senza ombra di dubbio le e-bike messe a disposizione per far vivere ai clienti esperienze uniche in un territorio fantastico, esplorando percorsi senza fatica dove l'unico scopo è quello di passare una giornata a contatto con la natura rispettando l'ambiente attorno a noi. «Abbiamo deciso di fondere due elementi secondo noi molto importanti – ci racconta Elena Neri, che assieme al marito Massimo e al figlio Umberto sono responsabili dell'azienda – come la passione del territorio per la bicicletta e i nostri impianti fotovoltaici. Dentro Il Tesorino abbiamo tre impianti, premiati anche da Legambiente per come sono stati installati senza utilizzare cemento armato, che ci forniscono tanta corrente. Per questo motivo, su spinta di Umberto, abbiamo deciso di dotarci di quattro e-bike per allettare un po' di persone. Chi le ha provate è rimasto incantato».



Elena Neri è cresciuta all'interno dell'azienda e dopo la laurea in agraria si è specializzata come assaggiatrice ufficiale di olio presso la Camera di Commercio per far conoscere l'eccellenza che viene prodotta con marchio Il Tesorino. Durante tutta l'estate verranno proposti dei tour di degustazione dell'olio extravergine di oliva. «Nei tour – continua Elena – raccontiamo come l'olio viene prodotto e come riconoscere pregi e difetti di questo “oro verde”. Nella nostra cantinetta dove produciamo il nostro olio facciamo anche alcuni assaggi con campioni difettosi e cerco di far capire come non è possibile avere olio di buona qualità a prezzi stracciati. Il frantoio è il mio mondo e sono felice di trasmettere quello che ho imparato a chi viene a trovarci». Dulcis in fundo, per rendere ancora più stretto il legame con la natura circostante, Il Tesorino sta allestendo un percorso di tiro con l'arco dentro il bosco per proporre un'offerta sportiva, e non solo, a 360 gradi.



Grazie a tutti questi sforzi, alla passione di tutta la famiglia e al loro impegno sul territorio, l'Azienda Agricola Il Tesorino ha recentemente ottenuto il prestigioso marchio Quality Made, che punta a valorizzare i concetti di qualità e sostenibilità sociale, culturale e ambientale proposti da questa impresa. Il neonato marchio transfrontaliero di sostenibilità e identità culturale (creato dal progetto S.MAR.T.I.C., di cui la Coop Itinera Progetti e Ricerche è capofila, all’interno del Programma INTERREG Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020) lega 73 tra aziende e associazioni provenienti dalle 5 regioni Toscana, Sardegna, Liguria, VAR (Francia) e Corsica (Francia), sotto l’egida del turismo sostenibile. Un vero e proprio modo di creare sinergia nel bacino Mediterraneo, esprimendo al massimo le bellezze del territorio.