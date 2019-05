Il Falco pescatore: progetti e ricerche in Italia e nell'Arcipelago Toscano

Mercoledi 22 maggio ore 21:00 Centro Culturale De Laugier, Portoferraio.



Portoferraio: In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Portoferraio, dopo i saluti del Sindaco Mario Ferrari, si terrà un seminario del Presidente del Parco Nazionale, Giampiero Sammuri, biologo, che esporrà il progetto per la ricostituzione delle popolazione nidificante di Falco pescatore nel Tirreno e gli esiti della ricerca.

La storia parte da lontano, infatti le uova di questo spettacolare rapace si erano schiuse per l'ultima volta in natura nel 1969, in nidi collocati sulle coste sarde e siciliane. In Toscana l’ultima nidificazione documentata è ancora più indietro nel tempo: 1929, isola di Montecristo.



Sammuri racconterà come, grazie a questo progetto, dopo 42 anni una coppia di falco pescatore (Pandion haliaetus) ha di nuovo nidificato sul suolo italiano (2011) e come proseguono le azioni per allargare l’areale di distribuzione della specie, mediante un incremento graduale del numero di coppie riproduttive che possano essere in grado di auto-sostenersi nel medio e lungo periodo, con il coinvolgimento del Parco Nazionale Arcipelago Toscano insieme ad altri Enti di gestione di aree protette come, il Parco Regionale della Maremma, il Parco Naturale Regionale della Corsica, il Parco Regionale di Migliarino San Rossore, oltre alla Regione Toscana e a WWF Oasi.



Sarà possibile seguire l’evento in streaming sulla pagina Facebook del Parco nazionale Arcipelago Toscano @parcoarcipelagotoscano