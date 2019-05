Piattaforma europea di convivenza coi grandi carnivori

Grosseto: Dal 2018 è iniziato un progetto europeo, una piattaforma per la convivenza fra uomo e grandi carnivori, il progetto si svolge in Italia a Grosseto, nella provincia toscana dove c'è un alta concentrazione di allevatori ovini.

"E' un argomento che abbiamo seguito per anni - si legge nella nota dell'Associazione Irriducibili Liberazione Animale - , sia nel grossetano che altrove, quando siamo stati contattati da Valeria Salvatori (IEA) abbiamo aderito senza avere dubbi, quindi dal 2018 un percorso comune con le altre parti quali allevatori e cacciatori, ha portato a delle proposte per migliorare la "gestione" della pastorizia, per la "promozione" dei prodotti locali ecc ma anche la tutela del predatore tanto discusso, il lupo.

Il frutto del lavoro svolto finora lo abbiamo presentato a Firenze in Regione Toscana l'8 maggio, alla presenza di funzionari del Ministero dell'Ambiente e della Commissione Ambiente dell'UE, fra le varie proposte portate c'è il patentino per chi ha un cane, oggi spesso si adottano cani senza avere un'adeguata conoscenza delle razze o comunque di competenze gestionali, un percorso formativo aiuterebbe ad una corretta responsabilita' dei nostri amici a 4 zampe.

Aderiamo a questo progetto insieme alle associazioni di categoria ed altre a protezione degli animali, sedersi insieme ad un tavolo è fondamentale per trovare soluzioni, dalla parte istituzionale abbiamo avuto appoggio ma quello che dispiace è vedere la Regione Toscana non cambiare posizione ed è emerso anche durante l'ultimo incontro, lo afferma Roberto Scalacci dirigente del settore agricoltura, il quale ribadisce che gli stati membri possono derogare e con il piano lupo ancora in discussione la Toscana si esprime "con posizione netta di deroga assoluta alla possibilità di protezione del lupo", sugli ibridi di lupo-cane in certe circostanze andrebbe considerata anche l'ipotesi di abbatterli.

La piattaforma europea di convivenza fra uomo e grandi carnivori continua, siamo fiduciosi nei risultati che porterà, il dialogo fa le parti è sempre costruttivo se c'è anche la volontà di confrontarsi e trovare soluzioni".