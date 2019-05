La bandiera blu sventola su Castiglione della Pescaia. E' il ventesimo anno consecutivo

Castiglione della Pescaia: Per il ventesimo anno consecutivo su Castiglione della Pescaia sventolerà la Bandiera Blu e 22 da quando è stata creata dalla FEE (Foundation for Environmental Education - Fondazione per l’educazione ambientale), riconoscimento internazionale viene assegnato all’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia.

Oggi, venerdì 3 maggio, il sindaco Giancarlo Farnetani e la vicesindaca Elena Nappi che ha la delega alle politiche ambientali, erano alla cerimonia di consegna delle Bandiere Blu 2019 che si è tenuta presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche a Roma.



Il primo cittadino del centro turistico ha affermato che il lavoro portato avanti andando sempre alla ricerca di politiche basate sull’attenzione e la cura per l’ambiente hanno portato all’ottenimento di questo importante risultato che la Fee ha attribuito a Castiglione della Pescaia. Un nuovo punto di partenza da dove proseguire.



Il Comune, ha confermato Farnetani, è in linea con i principali criteri di valutazione che la Foundation for Environmental Education ha stabilito e non riguardano solo la qualità delle acque di balneazione, ma anche la valutazione di quanto fatto per la raccolta differenziata e dei rifiuti pericolosi, analizzando anche come viene regolamentato il traffico veicolare e quanto realizzato lo scorso anno con #CastiglioneSicura è stato apprezzato dalla Fee.



Farnetani ha poi spiegato che per l’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia il conseguimento della Bandiera Blu è da sempre una delle priorità, il frutto di un’attenta azione programmatica e politica consolidata negli anni, che ha fatto diventare la cittadina balneare un centro sempre più ambito e frequentato dai turisti.



Il Comune di Castiglione della Pescaia è stato premiato con questo vessillo già dal 1987, anno di istituzione del premio, poi nel 1992 e consecutivamente dal 2000 ad oggi, per un totale di 22 edizioni.



Per la vicesindaca Elena Nappi la Bandiera Blu è un attestato che premia soprattutto l’impegno dei cittadini sempre più indirizzati verso una tutela ambientale, un risultato che conferma il buon lavoro svolto in questi anni dai nostri uffici.



La vicesindaca Nappi ha tenuto a precisare che tutte le iniziative di educazione e informazione ambientale dell’Amministrazione comunale coinvolgono da sempre turisti e residenti, ma anche la dotazione di attrezzature all’avanguardia sugli arenili che vanno da quelle di sicurezza e salvataggio alle spiagge accessibili per disabili, all’ingresso controllato in spiaggia di cani e altri animali domestici, sono proposte determinanti che hanno portato Castiglione della Pescaia ad essere un Comune Bandiera Blu, un riconoscimento, ma soprattutto un preciso riferimento ad un turismo attento alla qualità di una seria proposta.



Ogni anno vengono candidati 10 tratti di spiaggia, che nel complesso coprono tutto il litorale comunale dal confine sud con Marina di Grosseto a quello nord con Scarlino e lungo i quali la Regione Toscana e l'Arpat individuano 12 punti di campionamento per il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione. I parametri inseriti nel programma di assegnazione dalla FEE vengono aggiornati periodicamente in modo tale da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi e migliorarsi e risolvere eventuali problematiche relative alla gestione del territorio, salvaguardando l’ambiente. La valutazione delle auto-candidature, inviate annualmente, compilando uno specifico questionario e allegando idonea documentazione a supporto avviene attraverso i lavori di una commissione di giuria, all’interno della quale sono presenti rappresentanti di enti istituzionali quali presidenza del Consiglio - Dipartimento del Turismo, Ministero delle attività agricole e forestali, Comando generale delle Capitanerie di Porto, Enea, Ispra, coordinamento assessorati al Turismo delle regioni ed organismi privati.